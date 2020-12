Závěr listopadu či úvod prosince bývá pro silniční cyklisty Elkov Kasper tradičně obdobím, kdy zahajují přípravu na novou sezonu. Nejinak tomu bylo i letos.

Závodní rok 2020 jezdci královéhradecké stáje zakončili zhruba v polovině října. Po úspěšné sezoně pak následovala zasloužená pauza, ale teď už museli cyklisté znovu narukovat do služeb východočeského profesionálního týmu, který je dlouhodobě nejlepším v České republice. Na úvod je čekalo krátké společné soustředění v domácím prostředí v Hradci Králové.

„Během třídenního setkání týmu jsme probírali plán závodů a soustředění na rok 2021. Zároveň jezdci absolvovali výkonnostní testy na trenažérech. Postupně také oslovujeme pořadatele závodů a tvoříme závodní kalendář na příští sezonu. Už nyní víme, že na úvod pojedeme v březnu UCI závody v Chorvatsku, ve Slovinsku a čeká nás ještě Tour de Normandie ve Francii,“ přiblížil na týmovém webu Vladimír Vávra, sportovní ředitel hradecké stáje.

Zdroj: facebook stáje

Ještě předtím, v lednu a v únoru, se všichni závodníci a realizační tým sejdou na tradičním předsezonním soustředění ve španělském Calpe. Do té doby budou cyklisté pod dohledem kouče Otakara Fialy trénovat individuálně.

Odchází Hník, Sisr bude mechanikem

Mezi sezonami také pravidelně dochází k drobným změnám v jezdecké sestavě, což platí i tentokrát. Novými posilami jsou talentovaní Petr Kelemen (20 let) a Jakub Ťoupalík (19 let). Formaci naopak opouští Karel Hník a František Sisr po skončení závodní kariéry bude pracovat u týmu jako mechanik. V desetičlenné formaci zůstávají Adam Ťoupalík, Jakub Otruba, Dominik Neuman, Michal Schlegel, Matěj Zahálka, Michael Kukrle i velezkušení veteráni Alois Kaňkovský (37 let) s Janem Bártou (36 let).

„Od nových jezdců bychom chtěli, aby se prosadili v kategorii do 23 let na MS a ME. Mají na to, aby patřili mezi absolutní špičku v této kategorii. V českém měřítku už tam oba patří a je třeba se posunout dál. Kelemen je schopný zajet výborně časovku, takže se budeme snažit, aby v této disciplíně získal pozici české jedničky. Jakub Ťoupalík v závěru sezony po pádu tolik nezávodil, ale teď už je v pořádku. Jde o univerzála, který by měl být schopný se prosazovat v kopcích,“ říká na adresu noviců manažer Vávra.

Kelemen přichází z CCC Development Teamu, v roce 2020 startoval na ME a v časovce U23 na MČR získal stříbro, tehdy ho porazil pouze Otruba. Bratr Adama Ťoupalíka, Jakub, přichází z Topforex Lapierre Pro Cycling Teamu a bude benjamínkem týmu.

„Nový tým, nové závody a noví závodníci – na to se opravdu těším. Věřím, že naberu spoustu zkušeností, neboť s Kubou Ťoupalíkem budeme nejmladšími členy sestavy a v hradecké stáji je od koho čerpat. Budu v týmu s Aloisem Kaňkovským či Janem Bártou, od kterých se toho chci hodně naučit. Navíc jako druhý nejlepší kontinentální tým budeme mít kvalitní závodní program. Díky tomu se můžu výkonnostně hodně posunout. V předchozím angažmá jsem měl volnou ruku pro individuální trénink, jen na soustředění a závody jsme jezdili společně. Tady budeme častěji trénovat ve skupině, komunikace bude jednodušší. Z Prahy to mám do Hradce kousek, ušetřím spoustu času i energie, oproti dojíždění do polských Polkowic,“ těší se na nové angažmá nadějný závodník Petr Kelemen.

Jeho cíle předeslal šéf týmu. „Musím zapracovat na časovce. Z juniorů přecházejí mezi třiadvacítkáře silní časovkáři se zkušenostmi ze zahraničních závodů Mathias Vacek a Pavel Bittner, takže o nominaci na ME a MS budu muset bojovat. Pozitivní je, že pokud se v této silné konkurenci prosadím, můžu věřit v pěkný výsledek na mezinárodní scéně,“ dodává mladý cyklista.

Bratrské duo se sejde v jednom týmu

Pro druhého z bratrů Ťoupalíků má přestup do Elkov Kasper osobní rozměr. „Pro mě je to velký krok dopředu, protože jde o jeden z nejlepších kontinentálních týmů v Evropě. Jako velké pozitivum beru to, že s většinou kluků z týmu se znám, navíc je tu bratr Adam. Bydlíme společně, už letos jsme spolu na tréninku strávili stovky hodin, a to, že budeme závodit v jedné formaci, je takový bonus. Adam má mistrovský dres, což je reklama pro nás všechny. Nejen pro tým, ale i pro naši rodinu. Věřím, že si v závodech můžeme i vzájemně pomáhat a posouvat se tím dál,“ přeje si nejmladší člen královéhradecké stáje.