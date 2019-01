Východní Čechy, Úpice - Slovenská Trnava byla dějištěm mistrovství světa v benchpressu, na které v roli jednoho z favoritů cestoval také český reprezentant z Úpice Petr Hron. Tomu se podařilo už potřetí v řadě šampionát ovládnout.

TŘETÍ ZLATÁ MEDAILE. Úpický silák Petr Hron (vpravo) se může pochlubit třetím titulem mistra svět | Foto: Lucie Hronová

Hron na Slovensko zamířil jen 15 dní po úspěšné účasti v komunálních volbách, která se na jeho sportovní formě pořádně podepsala. Vždyť při vážení úpický borec zjistil, že jej povolební vyjednávání (Hron bude starostou města Úpice) připravila o sedm kilo. Dres na něm najednou „plandal“, naštěstí byl po ruce ostřílený trenér a legenda silového trojboje Jiří Ondráček z Trutnova, jenž nečekanou situaci vyhodnotil jednoznačně: „Musíš jít na jistotu a snížit základ na 230 kg.“



Hron doporučenou váhu silou vůle zvládl, 240 kilogramů už ale bylo nad jeho síly. Vadit to však nemuselo. Největší soupeř se totiž naopak přecenil, nahlásil příliš vysoký základ, a ten nezvládl. To znamenalo jediné. Petr Hron nejslabším výkonem z posledních šampionátů a za pomoci štěstí získal titul. Mistrem světa federace WUAP v hmotnostní kategorii do 110 kg se stal potřetí v řadě. Sluší se dodat, že povedeného šampionátu se u našich východních sousedů zúčastnilo 620 závodníků z jednadvaceti zemí světa.