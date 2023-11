Čtyři prohry stačily. Florbalisté Dobrušky v Divizi D konečně naplno bodovali, když na domácí palubovce přetlačili Třebíč 3:2. Rozhodující gól zaznamenal v čase 57:18 Jan Čtvrtečka. Celku z Rychnovska patří v tabulce osmé místo.

Výbornými fanoušky se může pyšnit florbalový klub z Dobrušky. | Foto: FBC Dobruška, ilustrační foto

Dobruška vstoupila do zápasu skvěle, už po 48 vteřinách ji poslal do vedení Aleš Moravec. Hosté zareagovali po 12. minutách hry, kdy vyrovnal Adam Korba. Na další branku se čekalo až do třetí třetiny. Nejprve domácím vrátil vedení druhým zásahem v duelu Moravec.

Třebíč udeřila čtyři minuty před koncem a už to vypadalo na prodloužení. Jenže 123 diváků v hale rozjásal v závěru Čtvrtečka a Východočeši už vedení nepustili.

Divize D

FBC Dobruška - Snipers Třebíč 3:2

Fakta - branky: 1. a 48. Moravec, 58. Čtvrtečka – 12. Korba, 56. Svoboda. Rozhodčí: Neumann - Řehák. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. Diváci: 123. Zásahy brankářů: König 14 - Veselý 13. Třetiny: 1:1, 0:0, 2:1.

Jan Černý, vedoucí mužstva Dobrušky: „Pro nás těžké utkání. Vydrželi jsme ale v koncentraci po celý zápas a dokázali v rozhodujících chvílích vstřelit branky. Škoda jen nevyužitých šancí z první třetiny. Ale tenhle zápas jsme potřebovali, abychom se znova nakopli a trochu nadechli. Děkujeme soupeři za zápas a našim skvělým fanouškům za podporu.“

Matěj Jonák, asistent trenéra Třebíče: „Zápas výsledkově i tempem připomínal spíše fotbalové utkání. Zápas o dvou gólech v docela pomalém tempu. Vstup do první třetiny byl dobrý, škoda smolného gólu. Konečně jsme odstranili individuální chyby v rozehrávce. Bohužel koncovka je stále velký problém, se dvěma góly se vyhrává těžko. Chválím krásnou halu.“

Aktuální tabulka

1. FLORBAL LITOMYŠL 9 7 1 0 1 58:35 23

2. FBC LETOHRAD - Orel Orlice 9 5 1 0 3 60:50 17

3. Hippos Žďár n. S. 9 5 1 0 3 58:57 17

4. Hornets Brno ZŠ Horní 9 5 0 1 3 54:46 16

5. Andone SK Jihlava 9 4 1 2 2 45:37 16

6. FTC Vysoké Mýto 9 4 1 1 3 69:58 15

7. FBŠ Všestary 9 5 0 0 4 71:64 15

8. FBC Dobruška 9 4 0 1 4 37:46 13

9. FbK Orlicko-Třebovsko 9 3 0 0 6 56:68 9

10. TJ Sokol H.Brod Erupting Dragons 8 2 1 0 5 46:56 8

11. Snipers Třebíč 9 2 0 0 7 52:68 6

12. FbC Hradec Králové B 8 1 0 1 6 37:58 4