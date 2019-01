Hostinné – Do finálového turnaje Českého poháru družstev, v němž se utkávají nejlepší čtyři družstva žen a mužů, podruhé v historii postoupily stolní tenistky SK Dobré. Vedle tří extraligových družstev byly považovány za vyložené outsidery.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jan Ježdík

Tým z Rychnovska se v Hostinném dokázal prosadit v konkurenci extraligových družstev a vybojoval historický úspěch.

Družstvo z Rychnovska hrající ve složení Olesja Stachová, Andrea Macurová a Daniela Rozínková však papírové předpoklady odmítlo naplnit a postaralo se o pohárovou senzaci v podobě postupu do finále.

Los určil Doberským za soupeře v boji o finále TTC Litoměřice Druhou semifinálovou dvojici tvořily Slavoj Praha a TJ Ferrum Frýdlant nad Ostravicí. Hrálo se ligovým systémem, ale bez čtyřhry a jen do pátého vítězného bodu.

Litoměřice - Dobré 2:5

Body: Stachová 3, D. Rozínková 1, A. Macurová 1.

Už první zápas Andrey Macurové s Fouskovou naznačil, že zápasy budou vyrovnané a dramatické. Ve čtyřech setech rozhodovaly koncovky a doberská hráčka zvládla vyhrát tři. Daniela Rozínková byla úmyslně postavena do prvního zápasu proti jedničce soupeře. Bojovala statečně, ale na zkušenou soupeřku nestačila. Průběžný stav semifinále byl vyrovnaný 1:1. Stachová potom zdolala Drobnou a Macurová po výborném výkonu podlehla Ságlové a bylo opět vyrovnáno – 2:2. Následující zápasy měly rozhodnout. Zatímco hráčka Litoměřic číslo jedna Ságlová již měla dva zápasy za sebou a z nich jedno vítězství, doberská jednička Stachová ve svém druhém vystoupení nedala šanci Fouskové a po výhře Daniely Rozínkové nad Drobnou následně nepovolila rozladěné Ságlové ani set. A překvapení bylo na světě! Dobré ve finále!

Doberské hráčky si postup do finále zasloužily soustředěným a bojovným výkonem podpořeným výbornou hrou Stachové.

Po semifinálových bojích mužů následovalo ženské finále a zápas o třetí místo. Hlavní tribuna se zaplnila diváky a doberské hráčky nastoupily k utkání za přítomnosti televizních kamer štábu České televize. Jejich finálový soupeř TJ Ferrum Frýdlant nad Ostravicí byl jasným favoritem. Vždyť v polovině sezony v nejvyšší české soutěži – extralize patří frýdlatským stolním tenistkám druhá příčka.

SEMIFINÁLE



TTC Litoměřice 2

SK Dobré 5



Fousková Heda - Macurová Andrea 1:3

Ságlová Miroslava - Rozínková Daniela 3:1

Drobná Lucie - Stachová Olesja 1:3

Ságlová Miroslava - Macurová Andrea 3:2

Fousková Heda - Stachová Olesja 0:3

Drobná Lucie - Rozínková Daniela 2:3

Ságlová Miroslava - Stachová Olesja 0:3

Frýdlant - Dobré 5:2

Body: Stachová 2, Rozínková 0, A. Macurová 0.

Do úvodní dvouhry nastoupila Olesja Stachová proti Polákové. Osmadvacetiletá bývalá hráčka Vlašimi je aktuálně s úspěšností přes 61% v bodování extraligy dvanáctá. Stachová se na to nijak neohlížela. Po vynikajícím výkonu vyhrála a dostala Dobré do vedení – 1:0. Andrea Macurová nastoupila proti Horákové, 33leté rodačce z Vrchlabí, s úmyslem poprat se o šanci družstva na celkový úspěch. Pokud chtěly doberské stolní tenistky pomýšlet na výhru, tak jedině v případě, že Macurová a D. Rozínková alespoň jednou zabodují. Právě proti Horákové se to zdálo být nejsnazší. Macurová bojovala a několikrát sklidila za vydařené údery aplaus z tribuny. Rozhodnutí padlo v koncovce pátého setu, který skončil poměrem 9:11 ve prospěch frýdlantské hráčky. Nesmírně vyrovnaný souboj rozhodlo štěstí.

Za vyrovnaného průběžného stavu (1:1) nastoupila Daniela Rozínková proti frýdlantské jedničce Valentové, která v extralize dosud prohrála pouhé čtyři zápasy a patří podle úspěšnosti do první pětky hráček v celé soutěži. Daniela začala s respektem, kterého se nezbavila po celý zápas. Snažila se, ale soupeřka na její pestrou hru většinou dokázala odpovědět posledním míčkem ve výměně. Souboj generací - 36leté hráčky se zkušenostmi z reprezentace i z ciziny s talentovanou 16letou juniorkou - vyzněl jasně pro Valentovou. Frýdlant se tak dostal po první sérii dvouher do vedení - 2:1.

V dalším kole si nejprve skvělá Stachová poradila ve třech setech s Horákovou a vyrovnala na 2:2. Daniele Rozínkové se v zápase proti Polákové dlouho nedařilo najít recept na hru soupeřky. Po dvou prohraných setech sice snížila na 1:2, ale ve čtvrtém již zkušená soupeřka komplikace nepřipustila – 2:3.

Třetí zápas druhé série proti Macurové postavil Hanu Valentovou. Doberská hráčka dopadla stejně jako Rozínková. Poslední dobrý míček byl z pálky soupeřky. Po šesti zápasech tak favorit vedl 4:2.

Rozhodnutí mohlo padnout již v následující dvouhře. V zápase trojek se utkaly D. Rozínková s Horákovou. Opět z toho byl pětisetový boj o každý míček. D. Rozínková od počátku soustředěně útočila a snažila se znervóznit soupeřku přesnými údery hranými s velkou rotací. Horáková má ale tolik zkušeností, že dokázala udržet nervozitu v přijatelných mezích a kontrovat také velmi podařenými údery. Koncovka pátého setu patřila frýdlantské hráčce, což rozhodlo celé finále družstev – 2:5.

Předseda SK Dobré Jan Rozínek měl po úspěšném pohárovém vystoupení pro svoje hráčky jen slova chvály: „Druhé místo je pro Dobré vynikajícím výsledkem. Znamená opětovné nakouknutí do elitní kategorie ženského stolního tenisu. Výsledek je také povzbuzením před druhou polovinou prvoligové sezony a motivací na cestě, jejímž cílem je pokus o proniknutí do elitní domácí soutěže přes závěrečné vyřazovací boje první ligy. Podtrženou jedničku za výkony v Hostinném zaslouží všechny hráčky, Stachové bych ji ovšem podtrhl hned dvakrát!“

FINÁLE



TJ Ferrum Frýdlant nad Ostravicí 5

SK Dobré 2



Poláková Veronika - Stachová Olesja 1:3

Horáková Libuše - Macurová Andrea 3:2

Valentová Hana - Rozínková Daniela 3:0

Horáková Libuše - Stachová Olesja 0:3

Poláková Veronika - Rozínková Daniela 3:1

Valentová Hana - Macurová Andrea 3:0

Horáková Libuše - Rozínková Daniela 3:2

(jr, six)