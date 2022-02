Do zápasu lépe vstoupila Plzeň. Již v šesté minutě vedla 4:1 a vypadalo to na snadné body, opak byl však pravdou. Jičín se na začátku 12. minuty dotáhl na rozdíl jediné branky. A takový rozdíl držel až do konce poločasu (14:15).

Po změně stran Ronal skóre otočil a po polovině druhé půle dokonce vedl o čtyři branky 25:21, schylovalo se k překvapení. Jenže Talent ukázal svoji kvalitu v závěru zápasu, Jičínu nedovolil skórovat, navíc sám dokázal svoje šance proměňovat a výsledek zápasu obrátit. Nakonec byl lepší o jedinou branku.

Jičín na cenný bod nedosáhl, ale po kvalitním výkonu i nadále může pomýšlet na postup do play off. Potřebuje však zvládnout poslední čtyři zápasy v základní části. V tuto chvíli ztrácí na osmé místo čtyři body.

Talent tým Plzeňského kraje – HBC Ronal Jičín 28:27 (15:14).

Nejvíce branek: Stehlík 7/3, T. Nejdl 4, M. Škvařil 3 – J. Dolejší 5/1, Krahulec 4/4, Hlava 3. Rozhodčí: Jiří Králíček – Milan Letev. Sedmimetrové hody: 6/3 – 6/5. Vyloučení: 3:4.

1. HCB Karviná 19 18 0 1 586:491 36

2. Talent tým Plzeňského kraje 19 17 0 2 620:471 34

3. HC ROBE Zubří 20 16 0 4 620:526 32

4. Lovci Lovosice 20 11 0 9 591:575 22

5. HC Dukla Praha 20 10 2 8 567:551 22

6. SKKP Handball Brno 18 8 3 7 512:519 19

7. TJ Sokol Nové Veselí 18 9 0 9 494:508 18

8. KH ISMM Kopřivnice 19 8 0 11 557:547 16

9. HBC Ronal Jičín 18 6 0 12 503:528 12

10. Pepino SKP Frýdek-Místek 18 4 2 12 508:526 10

11. TJ Cement Hranice 20 2 0 18 443:589 4

12. SHC Maloměřice Brno 19 1 1 17 466:636 3