Nemohl v Pardubicích chybět. S kariérou se mu loučili dva velcí spoluhráči a kamarádi. Nejlepší český basketbalista současnosti TOMÁŠ SATORANSKÝ už je sice větší hvězdou než oni, nicméně vladařské žezlo mu symbolicky předali při jejich Posledním souboji.

Mohl jste nastoupit v obou týmech. Proč jste se objevil v tom Jiřího Welsche?

Na to jednoduchá odpověď. Jirka byl rychlejší než Luboš. On byl vždycky precizní, takže si to pohlídal.

Jak se vám líbila jejich rozlučková exhibice?

Předně jsem rád za to, že oba měli šanci rozloučit se s kariérou před tolika diváky. Líbilo se mi, že Luboš i Jirka si to užili. A zároveň patřili k nejlepším střelcům a těm, kteří nejvíc bavili publikum.

Utkání skončilo (ne)tradičně remízou.

Podle mě je to dobře. Ani jeden z kluků by si prohru, za to co udělali pro český basketbal, nezasloužili. Navíc Luboš si remízu zařídil sám. Jeho trojka byla symbolická.

Bral jste některého z nich jako svůj basketbalový vzor?

Jirku. Tím jaký je to typ hráče. V některých věcech na hřišti jsme si podobní. Když jsem vyrůstal, tak ne že bych ho úplně kopíroval, ale snažil jsem se naučit od něj něco nového. Jednalo se o hodně univerzálního hráče. Nebyl známý tím, že je velký střelec. On spíš dělal hráče kolem sebe lepšími. To mě do kariéry dalo hodně.

Pamatujete si ho také jako šéfa národního týmu. Jaký tedy byl?

Jura vždycky chtěl, aby bylo všechno perfektní. To ostatně předvedl i při Posledním souboji. Staral se o organizaci, takže to pro něj bylo určitě náročné. Jinak jako šéf nároďáku byl vždy výborný, v kabině i na hřišti.

Welsch vás inspiroval a vy mu v NBA berete jeden rekord za druhým. Jak to nese?

Jsme dlouhodobí kamarádi a vždy jsme se podporovali. Já myslím, že si to užívá a je rád, že se tam daří dalšímu hráči. Což je dobrou vizitkou pro český basketbal. Určitě nebere nějak zle, že mu mizí rekordy. Mám ale pocit, že se ještě může pochlubit nejvyšším celkovým počtem bodů. Tak uvidíme, jak mu to dlouho vydrží (úsměv).

A co Bartoň, ten vás nijak neovlivnil?

Luboše jsem začal vnímat až po tom, co jsme se setkali v nároďáku. Ne, že by mě inspiroval hrou, ale spíš tím, jak jsme si povídali o basketu. Ovlivňovaly mě jeho názory. Hodně mi celá ta léta radil v tréninku. Basketbalovou povahou jsem mnohem blíž k Lubošovi, protože on je taky trochu rapl. Několikrát jsem sebe v něm hodně viděl.

Tomáš Satoranský (vlevo) s Lubošem Bartoněm.

Vaše cesty se střetly také v Barceloně.

Luboš tam vlastně působí dodnes. Zná spoustu trenérů, takže mi vždycky pomohlo si s ním popovídat nejen o basketbalu. Je to nejen inteligentní hráč, ale všeobecně velmi chytrý člověk.

Znáte i jiné hráče než obě loučící se legendy?

Samozřejmě. Do Pardubic dorazilo hodně mých bývalých spoluhráčů ze Španělska. Hrával jsem s Bostjanem Nachbarem. A proti dalším jako jsou Carlos Jimenez, Berni Rodriguez. nastupoval. Takže bylo skvělé se sejít a popovídat si o našich zápasech a bývalých trenérech.

Diváci, co podrobně nesledovali minulý ročník NBA, asi hleděli na vaše smeče s otevřenou pusou.

Vždycky jsem byl známý tím, že jsem solidně skákal. Spíše ten výskok tady vynikl, protože hodně hráčů, co do Pardubic dorazili, už basket nehrajou a třeba deset let neměli míč v ruce. Na začátku byla naše hra ještě rozháraná, ale na konci jsme to už slušně rozjeli. Bylo znát, že ti kluci v minulosti běhali po euroligových palubovkách.

Jako herec Ivan Trojan, který vám nalil míč na parádní alley-oop dunk?

(směje se) Musím říct, že Ivan mě tou milimetrovou přihrávkou hodně překvapil. Musel jsem se hodně snažit, abych to zakončil. Už jsme spolu jednu charitativní akci hráli, takže jsme sehraní a hráli jsme to naslepo (smích). Obdivuju ho, jak hraje basketbal v takovém věku a v jaké formě se udržuje.

Máte čas už přemýšlet o mistrovství světa?

Stoprocentně. Svoji individuální přípravu již směřuji k příští sezoně a zároveň pro nároďák a mistrovství světa. Chci se připojit k reprezentaci v plné síle. Hrozně se na léto těším, protože se jedná o historickou událost pro český basketbal. A věřím, že šampionát může být úspěšný.

A co říkáte na to, že Washington draftoval forwarda Ruie Hachimuru, který reprezentuje Japonsko?

Pro Wizards je to výborná volba. Měl úžasnou sezonu v univerzitním týmu Gonzaga. Vtipné je, že se střetneme na mistrovství světa. Je to velice nepříjemný hráč a velký přínosem pro tým.