Basketbalová reprezentace žen se usilovně připravuje na mistrovství Evropy.

Pamela - Therese Effangová v čele běhu na přípravném kempu v Mariánských Lázních | Foto: Česká basketbalová federace

Necelý měsíc. To je doba, která zbývá do zahájení evropského šampionátu basketbalistek. Ten se uskuteční v Lotyšsku a Srbsku. České dlouhánky vyhrály svoji kvalifikační skupinu a los je nasměroval do pobaltské země. Tam se postupně střetnou s Francii, Švédskem a Černou Horou.