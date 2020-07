Desetiletý Theophilos se v dostihu na 5800 metrů zpočátku držel v zadní části pole, ale na Velkých zahrádkách se dotáhl na Mazhilise, který od začátku vedl. Do cílové rovinky už vbíhal valach stáje Dostihového klubu iSport-Váňa v čele a v závěru ustál souboj s Hegnusem v sedle s Markem Stromským.

"Krásně prošel dostihem, měl perfektní a klidný průběh," pochválil žokej Bartoš v České televizi Theophilose a pokáral sám sebe. "Neposlechl jsem pana Váňu a šel dopředu moc brzy. Proto byl ten souboj. Měl jsem horkou hlavu," uznal.

Radost z výhry měli manželé Váňovi, kteří Theophilose v tréninku na střídačku jezdí. "Stal se z něj totální profesionál a řídí si to sám," řekla Pavla Váňová. "Chtěli jsme kvalifikaci vyhrát, abychom mu mohli dát oraz. Jsem rád, že se nám to povedlo. Teď ho nachystáme na třetí nebo čtvrtou kvalifikaci," uvedl Josef Váňa.

Stromský byl lehce zklamaný z nedotaženého útoku na prvenství. "Mrzí to, ale Hegnus šel po něm a těším se na říjen na odvetu," řekl žokej.

Druhá kvalifikace je v plánu 25. července, třetí se pojede 8. srpna a čtvrtá 29. srpna. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se bude konat 11. října.

Výsledky dostihového mítinku v Pardubicích

První kvalifikace na Velkou pardubickou (5800 m, pětiletí a starší koně, dotace 200.000 korun):

1. Theophilos (ž. Bartoš, tr. J. Váňa st., stáj Dostihový klub iSport-Váňa), 2. Hegnus, 3. Player. Čas: 7:29,85. Výrok: tuhý boj krk - 3 1/2 - 7.



Další dostihy:

I. Sabion (ž. Faltejsek) - Heliostat - Gryffichop,

II. Tech Jury (ž. Faltejsek) - Saint Shine - Dundee,

III. Del Rey (Složil ml.) - Moula - Mansur,

IV. Dallina (ž. Ferhanov) - No Time To Lose - Chrystal Cross,

V. Aztek (ž. Liška) - Sansiro - Meny Bay,

VII. Apas Rocka (ž. Stromský) - String - Forever Dry,

VIII. Taste Of Rock (ž. Myška) - Usockem - Maly Nine.