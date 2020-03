I když tomu v současné době okolnosti nepřejí (zákaz kulturních, společenských a sportovních akcí), nezadržitelně se blíží začátek motoristické sezony, a tím i té autokrosové.

Blíží se začátek autokrosové sezony. | Foto: archív

Při sestavování letošního kalendáře Mmistrovství České republiky to zpočátku vypadalo na pouhých pět mistrovských závodů, protože z loňska vypadly závody v Rakousku a Dolním Bousově. Ale nakonec se v „hodině dvacáté“ přihlásili přerovští pořadatelé s druhým závodem. Oba české mistráky by se měly odjet v údolí mamutů v květnu, a to 1.–3.5 a jako jednodenní závod 23. května. Domácí mistrovskou sezonu snad zahájí tradičně závod v Humpolci 17.-19. dubna.