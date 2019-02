Panda Rychnov nebude chybět v příštím ročníku v lize dorostu. Vrací se po třech letech na místo, kde hrála před tím 28 let.

Velký úspěch. Dorostenci Pandy postoupili do ligy. | Foto: panda-rk.cz

Rychnov n. Kn. - Panda vyhrála suverénním způsobem letošní krajský přebor Královéhradeckého kraje a navíc rezervní tým Pandy, který do soutěže vloni teprve postoupil, obsadil krásné 3. místo a získal bronzové medaile. Dorostenecký „A“ tým vyhrál KP ve složení: Vladimír Martyniuk, Josef Cibulka, Pavel Kačírek, Václav Till, Pavel Kumpošt, Elen Hetfleischová a Matyáš Plucnar. Panďáci porazili Třebechovice, Ortex HK C, Pandu B, Jaroměř, ŠK Lípu a Lipky HK B.

B tým Pandy tvořili Marek Nosál, Michal Dušánek, Jan Koblic, Daniel Krautschneider, Václav Kroulík, Luděk Poláček a Patrik Dostálek. Poděkování zaslouží trenéři těchto týmů : Martin Buločkin, Petr Kačírek, Jiří Daniel a Jan Horák připravující rezervy.

„Závěrečná dvě kola v Rychnově byla dramatická, mnoho zápasů končilo až po vyčerpání celých časových limitů, tedy po více než 2 hodinách hry. Rychnovský A tým prošel celou soutěží suverénně, až v šestém kole svázala ruce některým hráčům nervozita. Velmi napínavý byl zápas o 3. místo mezi Rychnovem B a Jaroměří, Panda vyhrála 3½ : 2½. Domácí na konci obdrželi zlaté a bronzové medaile. Naposledy startovala Panda v lize dorostu v sezoně 2015-16 v sestavě: Buločkin, Trojtl, Horák, Daněk, Ročková, Nosál, Wagnerová, Kumpošt, Bílek a Dostálek. Šanci na návrat do ligy jsme propásli vloni kvůli zazvonění mobilu a skončili druzí. Věřme, že náš tým ještě víc zapne, uspěje na MČR družstev v Chrudimi a pokusí se o návrat do extraligy," shrnul Jiří Daniel. Postup do ligy je dílem celého mládežnického klubu bohatě podporovaného také rodiči, zejména manžely Kumpoštovými, Dušánkovými, Krautschneiderovými, Koulíkovými, panem Kačírkem, Cibulkou a Martyniukem, paní Hetfleischovou, Poláčkovou, Tillovou a Koblicovou. Velkou podporu máme od Města Rychnova, Královéhradeckého kraje, MŠMT a ŠSČR.

Výsledky KP: 1. Rychnov „A“ 18, 2. Lipky HK „B“ 13, 3. Rychnov „B“ 10, 4. Lípa „B“ 6, 5. Jaroměř 6, 6. Ortex HK „C“ 4, 7. Třebechovice 2. (jk)