Rychnov nad Kněžnou - Třináctý Rychnovský šachový festival vyvrcholil závěrečnými partiemi.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Šesti vyhlášených soutěží se zúčastnilo celkem 255 hráčů (z toho 123 turnajů seniorů, 26 turnaje OPEN Orlické hory a 106 dvou bleskových turnajů).

Přehled výsledků

Ženy: 1. Milena Volfová (Plzeň).



Senioři nad 50 let: 1. Oldřich Lorenc (Polička), 2. Petr Malinovský (Krnov), 3. Jiří Hájek (Zaječice), všichni 5,5 bodu. Celkem 28 hráčů.



Senioři nad 60 let – O pohár Královéhradeckého kraje: 1. Josef Catanacccio Novotný (Panda Rychnov), 2. Jan Uhmann (Hustopeče), 3. Petr Mlýnek (Duras Brno) – všichni 5,5 bodu. Celkem 63 hráčů.



Senioři nad 70 let: 1. Václav Vítek (Cheb), 2. Raimund Leiner (SK Karlovy Vary), 3. Jiří Šimek (Slavoj Poruba, rovněž nad 80 let), 4. Jerzy Laskiewicz (Wroclaw) 5,5, atd. Celkem 32 hráčů.



Senioři nad 80 let: 1. Jiří Šimek (Poruba), 2. Dimitrij Mahon (Přerov), 3. Vladimír Winter (Praha). Celkem 5 hráčů.



Otevřený bleskový turnaj: 1. Martina Marečková (Panda Rychnov), 2. Jan Macháň (Polabiny), 3. Otto Nývlt (Náchod). Celkem 54 hráčů.



Senior blesk: 1. Josef Šrámek (Brno), 2. František Innemann (Vlašim), 3. Rudolf Mesiarik (Panda). Celkem 54 hráčů.



OPEN Orlické hory: 1. Pavel Holásek (Ústí nad Orlicí), 2. Adam Ježek (Panda Rychnov), 3. Jiří Fiala (Prostějov) Celkem 26 účastníků, tempo 2x 60 minut.



Ligoví hráči domácí Pandy Rychnov vyhráli dva ze šesti turnajů. Finanční ceny se dělily systémem HORT. Akci finančně podpořilo Město Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj, Stavitelství DS, Aqua servis a Pires s. r. o. Soutěž pořádal Region Panda. Turnaje řídili Martina Marečková, Petr Čechura, Leoš Macek a Jiří Daniel.

Podrobnosti najdete na www.panda-rk.cz

(jd)