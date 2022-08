Fantazie pod bezednými koši. Kara otočila play out a slaví záchranu Renomia ŽBL

Trutnovský basketbalový klub intenzivně pracuje na posilách, tu největší se mu již podařilo získat. Firma Kara Trutnov bude podporovat ligový tým z pozice generálního partnera. Její comeback k basketbalu úzce souvisí s návratem majitele a ředitele společnosti Zdeňka Rintha do Kary. Ten sice nejprve prodal firmu jinému vlastníkovi, v loňském roce ji ale Rinth jako soukromá osoba zachránil před zánikem a letos definitivně postavil zpět na nohy.

Podobné to má i basketbalový tým, který se chystá pod vedením nového trenéra Tomáše Veselého na novou sezonu Renomia Ženské basketbalové ligy. Vstoupí do ní v pátek 30. září domácím zápasem proti ZVVZ USK Praha. O týden dříve, od 22. do 24. září, se bude konat tradiční turnaj O pohár města Trutnova.

„Firma Kara je zachráněná, jede na plné obrátky, daří se jí. Kara je spojená s Trutnovem a napadlo nás obnovit ve větší míře spojení s basketbalem, který jsme 11 let podporovali. Jsem už starší člověk, tradice u mě mají velkou váhu, proto jsme se rozhodli vrátit k ligovému basketbalu,“ řekl ředitel a většinový majitel společnosti Kara Trutnov Zdeněk Rinth.

logo Kara TrutnovZdroj: denik.czTen by rád viděl Trutnov na úplně jiných pozicích než v minulé sezoně, která dopadla 9. místem. „Skromnost stranou. Aby hrál Trutnov o záchranu, to mě nezajímá,“ zdůraznil Rinth. „Vstoupil jsem do klubu s představou, aby se Trutnov vrátil na pozice, na kterých se dříve pohyboval. Samozřejmě nečekám, že to bude hned první sezonu, ale musíme o to usilovat a směřovat tam naši snahu. Cílem by mělo být, alespoň z mého pohledu, hrát ve středu tabulky a do dvou let o třetí místo. Je bez debaty, že k tomu bude potřeba spousta práce. Ambice ale musíme mít. Bez ambicí nemá cenu něco začínat,“ objasnil svůj pohled na spolupráci s týmem basketbalistek.

Trutnov dosud odehrál v nejvyšší soutěži 27 sezon a v nich dohromady 821 zápasů. Dohodu s generálním partnerem přivítal předseda trutnovského basketbalového klubu Vladimír Smilnický. „Velmi si vážíme podpory pana Rintha a firmy Kara. Díky němu má ligový tým silného generálního partnera. Věřím, že naše spolupráce bude oboustranně prospěšná. Našemu týmu umožní pomýšlet na vyšší ligové příčky. Přejeme si, aby si diváci znovu našli cestu na basketbal,“ řekl Vladimír Smilnický.