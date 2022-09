Jičín si z Maloměřic odvezl po infarktovém závěru dva body



Třetím kolem pokračovala nejvyšší házenkářská soutěž mužů. Jičín vyrazil do Brna a výlet to byl úspěšný. Z Maloměřic si svěřenci trenéra Petra Mašáta přivezli dva body za těsnou výhru 27:26. Zajímavý duel se rozhodoval v napínavé koncovce, kterou východočeští házenkáři se štěstím zvládli, když poslední útok domácího celku skončil nepřesnou střelou.



Úvod duelu patřil jednoznačně Maloměřicím, které si během první patnáctiminutovky vypracovaly třígólový náskok. O něj však rychle přišly a karta se rázem obrátila. Na palubovce začal dominovat Jičín, v poločase už vedl o dvě branky 15:13. I po změně stran hosté utkání kontrolovali a vypadalo to na poklidné vítězství. Brněnský celek nejprve srovnal na 23:23, poté do vedení o tři branky znovu odskočil Jičín. I tak se domácím povedlo duel ještě zdramatizovat. Přiblížili se na dostřel jednoho gólu a po ztrátě hostů mohli dokonce vyrovnat, jenže jejich stoprocentní šance z levého křídla brankou neskončila. Jičínští házenkáři si tak připsali druhou výhru v řadě.



CHANCE EXTRALIGA – 3. KOLO: SHC Maloměřice – O2XYWORLD HBC Jičín 26:27 (13:15). Nejvíce branek: Koubek 8/1, Horut 5/2, Hliničan 5 – J. Dolejší 6/2, Hlava 5, Freiberg 5.