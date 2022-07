V sobotu si jako první vzali přítomní do ruky Rubikovu kostku, kterou skládali na čas. Účastnili se jak dospělí, tak i dětI.Mezi nejlepší patřila Veronika Pirklová, která napříč všemi disciplínami se většinou řadila do první trojice nejlepších hráčů.

Při víkendových radovánkách se hrála také mezinárodní dáma. V ní zazářil, a také zvítězil, slovinský hráč Bart Stegeman. Povedený výkon však předvedl i český zástupce Jiří Sysel, který skončil v těsném závěsu za svým soupeřem

Cizinci zaváleli…

Jednou z nejoblíbenějších her do které se přihlašuje velký počet jak českých, tak i zahraničních „borců“, je všem známý Backgammon nebo-li Vrhcáby.

Češi si v hlavním turnaji nevedli vůbec špatně a v první osmičce skončili dokonce tři zástupci. Kdo ale zaválel, tak to byli soutěžící z Maďarska. V první osmičce se umístili hned čtyři a Mathe Horváth dokonce celý turnaj vyhrál. Druhý skončil Brit Pope, který si ale později výhru připsal v turnaji na jeden bod.

Šachy v plném proudu

Zazvonil zvonec a turnaje je konec. Festival Czech Open byl, jak už bývá zvykem, zahájen turnajem družstev v šachu. Favority od úvodních partií byli hráči pod vedením kapitána Pavla Šimáčka z klubu 1. ŠK Zikuda Turnov. Na záda jim ale celou dobu dýchali Brňané. Teď se od týmového sportu přesouvá festivalový program k jednotlivcům, jelikož startují ostatní nabité turnaje.

V předposledním šestém kole byl naplánován duel mezi dvěma největšími favority. Již zmiňovaný klub ze srdce Českého ráje se utkal proti druhému nasazenému celku Moravská Slavia Brno. Po něm oba celky měly na koně shodně po jedenácti bodech a rozhodnutí o vítězi přišlo až v posledním odpoledním kole.

Zbytek festivalu Czech Open se ponese pouze už v šachové náladě. Ostatní hry jsou dohrány, a tak přijdou na řadu nejzajímavější partie, které bývají lákadlem.

Mladá šachová hvězda

Již dnes startují další disciplíny. Oblíbeným trhákem pro většinu hráčů bývá Otevřené mistrovství České republiky v bleskovém maratónu nebo-li Memoriál Otty Gutdeutsche.Následovat bude také Otevřený turnaj dvojic v rapid šachu a v úterý již začíná Mistrovství republiky ve Fisherových šachách. Všichni se těší na velmistrovský turnaj, který je pomyslným vrcholem celých osmnácti dní a startuje již závěrem tohoto týdne.

„Mě určitě bude zajímat jak bude hrát dvanáctiletý šachista Václav Finěk, který je druhý ve své kategorii na světě. Z dvou stovek hráčů je osmadvacátý nasazený. Budu tedy zvědavý zda překvapí,“ říká ředitel festivalu Czech Open Jan Mazuch k účasti mladého dvanáctiletého nadějného šachisty.

Program na další dny

18. 7 – Otevřený turnaj dvojic v rapid šachu, Otevřené mistrovství ČR v bleskovém maratónu.

19. 7 – pokračování bleskového maratónu, Otevřené mistrovství ČR ve Fischerových šachách.

20. 7 – Otevřený superbleskový turnaj, Otevřené mistrovství ČR v rapid šachu.

22. 7 – Velmistrovský turnaj

Glosa Tomáše Macha

Překážky je třeba překonávat…

Pořadatelé mezinárodního festivalu Czech Open by zasloužili metál! Ptáte se proč? Za poslední tři roky jim, v uvozovkách řečeno, celý svět hází klacky pod nohy. Poslední dva roky to byl covid, když se nejprve festival přesunul do domu Ideon, odehrál se s rouškami a bez zahraničních účastníků. Letos je situace opět jiná. Rusko se rozhodlo, že napadne Ukrajinu, a tím si proti sobě poštve celý svět, a to včetně toho sportovního. Výjimkou není ani šachová federace, která sice nabízí možnost nastupovat pod neutrální značkou, ale jinak nemají ruští šachisté šanci si zahrát. Tým Jana Mazucha se s touto situací opět galantně vypořádal a účastníci ze všech koutů si již užívají…