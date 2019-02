Zahrnuje závody od tří kilometrů až po maraton na různorodých tratích (silnice, terén, běh do vrchu). Za přední umístění se započítávají body ve věkových kategoriích do 34 let a ve veteránských kategoriích mužů a žen po pěti a deseti letech.

Program závodů v letošním roce

3. března: Úpice (start 13.30, Kulturní dům – trať 10 km)

17. března: Pardubice (12.00, dostihová dráha – 10 km)

23. března: Dříteč u Kuň. Hory (11.00, Golfu resort – 8,3 km)

6. dubna: Dvůr Králové (12.00, brána ZOO – 10 km)

7. dubna: Ratibořice (11.00, Babiččino údolí – 6,4 km)

13. dubna: Pardubice (13.00, u divadla – 21 km)

21. dubna: Golčův Jeníkov (10.00, centrum – 15 km)

27. dubna: Horní Maršov (10.00, MČR veteránů – 15 km)

1. května: Pardubice (14.00, Pernštýnské nám. – 9,6 km)

4. května: Velichovky (11.30, Lázeňský park – 7 km)

8. května: Pardubice (10.00, stadion Dukla – 10 km)

11. 5.: Mělčany u Dobrušky (10.00, u požár. zbrojnice – 10,4 km)

11. května: Vrchlabí (10.00, U zámku – 8 km)

12. května: Choceň (10.15, park u Zámku – 8 km)

15. května: Slatiňany (18.00, Monako – 10 km)

19. května: Peřimov (10.00, centrum – 10 km)

25. května: Vír (14.30, u kulturního domu – 28 km)

2. června: Meziměstí (10.30, start Mieroszów – 14 km)

8. června: Trutnov (12.00, u Paradráhy – 21,1 km)

9. června: Chábory (10.00, Areál zdraví – 10 km)

15. června: Kounov u Dobrušky (10.00, požár. zbrojnice – 10 km)

16. června: Debina (12.00, Bělobranská dubina – 9 km)

23. června: Nový HK – Biřička (10.00, hráz rybníka – 10 km)

29. června: Lužany (12.30, kemp – 8 km)

1. 7.: Chlívce u Hronova (10.00, hospoda Fortuna – 10,8 km)

13. července: Police n. M. (14.30, náměstí – 8,7 km)

11. srpna: Skuhrov nad Bělou (10.00, obecní úřad – 10 km)

17. srpna: Klamoš (12.00, hasičská zbrojnice – 10 km)

24. srpna: Vír (14.30, u Kulturního domu – 32 km)

25. srpna: Teplice n. M. (10.00, 11 km)

7. září: Lupenice (10.00, sportovní areál – 21,1 km)

7. září: Lupenice (10.30, sportovní areál – 12 km)

8. září: Meziměstí (10.30, městský úřad – 10 km)

14. září: Studenec (11.00, sokolovna – 6 km)

14. září: Náchod (13.30, u Pivovaru – 9 km)

15. září: Lukavice (9.30, obecní úřad – 7 km)

21. září: Červený Kostelec (11.00, u Háčka – 10 km)

28. září: Chrudim (12.00, Resselovo nám. – 10 km)

28. září: Sedloňov (13.00, centrum – 10 m)

28. září: Ještětice u Solnice (10.30, centrum – 10 km)

5. října: Nové Město n. Met. (10.45, u sokolovny – 10 km)

12. října: Benešov u Semil (11.45, centrum – 42,2 km)

13. října: Machov (11.00, v Dolečku – 10 km)

19. října: Špindlerův Mlýn (11.00, náměstí – 14 km)

19. října: Hronov – Náchod (11.00, náměstí – 10 km)

20. října: Slatiňany (10.30, restaurace Monaco – 10 km)

28. října: Týniště n. O. (10.30, hala U dubu – 10 km)

29. října: Horní Ředice (10.30, hřiště – 10 km, ženy 5 km)

30. listopadu: Malé Svatoňovice (16.00, náměstí – 2,3 km)

2. listopadu: Pardubice (10.30, u staré loděnice – 3,8 km)

3. listopadu: Hruštice (11.00, stadion atletiky – 15 km)

3. listopadu: Horní Ředice (10.30, stadion – 10 km)

9. 11.: Ráby u Pardubice (11.00, u Perníkové chaloupky – 9 km)

11. listopadu: Úpice (11.00, ZŠ Lány – 6,8 km)

17. listopadu: Hradec Králové (12.00, v Lipkách – 9,7 km) (sou)