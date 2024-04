/ROZHOVOR/ Za obrovským úspěchem družstva žen FBC Dobruška, které si v sobotu 13. dubna vybojovalo postup do extraligy, stojí Jan Černý, jeden z trenérského dua. S florbalem už zažil mnoho, ale právě na tenhle večer nikdy nezapomene stejně jako všechny hráčky, jež historický úspěch vybojovaly, a také fanoušci, kteří je na vrchol hnali.

Poslední finálový zápas přinesl florbalové Dobrušce obrovskou radost. Ženy slaví postup do extraligy. | Video: Dana Ehlová

Jaké jsou vaše bezprostřední dojmy?

Naprosto neskutečné. Jsme hrozně šťastní, že jsme to zvládli a že jsme to zvládli právě tady doma před našimi skvělými fanoušky. Je to skvělý úspěch a myslím si, že ho doceníme až časem. Dnešní večer je nezapomenutelný.

S čím jste šli do dnešního zápasu?

Šli jsme do něj s tím, že i když jsme v Praze některé okamžiky nezvládli, musíme se zase nastavit na tu naši vlnu a hru, kterou umíme a která nás dovedla až do finále. To se nám ve většině zápasů dařilo a díky tomu jsme uspěli.

Dovedl jste si představit, že play-off bude až takováto jízda?

To ne, byl to jen takový sen někde vzadu. Po minulých zkušenostech jsme chtěli hlavně přejít první a druhé kolo, abychom se výsledkově posunuli. Ale že jsme to dotáhli až na první místo, je podle mě úžasný výsledek.

Jaký podíl má na úspěchu nová sportovní hala?

Naprosto zásadní. Hrát v Rokytnici (pozn:. tam hrál v minulosti FBC Dobruška své zápasy), tak bychom se tak daleko nedostali. Je obrovský rozdíl hrát doma a navíc před tolika fanoušky. To nám dnes závidí v celé republice. Domácí prostředí nám hrozně pomohlo. Díky tomu, že jsme zvládli výborně základní část, měli jsme vždycky lepší výchozí pozici do každé série zápasů. V semifinále a ve finále bylo podle mě naprosto klíčové, že jsme hráli dva zápasy doma před tolika fanoušky, kteří nás neskutečně hnali a pomohli nám k tomuhle výsledku a úspěchu.