Ratibořice – Vítězstvím závodníka pražské Sparty Lukáše Kozlíka skončil hlavní závod Běhu Babiččiným údolím.

HLAVNÍ závod, O babiččin krajáč, přilákal na startovní čáru na tři stovky vytrvalců. | Foto: Pavla Schwingerová

Odchovanec novoměstského Sportovního klubu porazil na šestikilometrové trati spolufavorita Kamila Krunku (SK Nové Město nad Metují) o necelé tři vteřiny. Třetí skončil už ostřílený vytrvalec Jiří Vagenknecht (Aster Team Jičín), jenž skončil od stříbrné pozice Krunky nějakých patnáct vteřin. „Lukáš s Kamilem běželi prakticky celý závod společně, až při výběhu k zámku se Lukáš pokusil Kamila utrhnout, získal asi patnáct metrů a tento náskok si udržel až do konce," popsal rozhodující momenty hlavního běhu spoluorganizátor celé akce Aleš Žďárský.



Kategorii žen jasně vyhrála Michaela Drábková (SK Nové Město nad Metují), která na vítěze ztratila tři a čtvrt minuty a v celkovém pořadí jí patřila devatenáctá příčka. Druhá mezi ženami skončila Aneta Khýrová (Redpoint-Eleven-Team), třetí nejrychlejší ženou byla Veronika Marková (AC Pardubice).

Z VÝSLEDKOVÝCH LISTIN

O babiččin krajáč – absolutní pořadí: 1. Lukáš Kozlík (A.C. Sparta Praha) 19:32; 2. Kamil Krunka (SK Nové Město nad Metují) 19:35; 3. František Vagenknecht (Aster Team Jičín) 19:50; 4. Vojtěch Hájek (SK Nové Město nad Metují) 19:59; 5. Milan Vlček (SK Nové Město nad Metují) 20:09; 6. Jiří Čivrný (SK Nové Město nad Metují) 20:24; 7. David Plný (BKL Machov) 21:02; 8. Vlastimil Flegl 21:10; 9. Zdeněk Zikmund (SK Nové Město nad Metují) 21:12; 10. Jiří Sedlák (SK Podfara Nový Hrádek) 21:32; …19. Michaela Drábková (SK Nové Město nad Metují) 22:48; 26. Aneta Khýrová (Redpoint-Eleven-Team) 23:32; 33. Veronika Marková (AC Pardubice) 24:22.



O med pana Proška (ročníky 2001-02): 1. Jakub Jon (SK Nové Město nad Metují) 3:29; 2. Petr Bárta (TJ Sokol Jetřichov) 3:47; 3. Tomáš Holman (SK Nové Město nad Metují) 3:51 min.



O mlynářův trdelník (ročníky 2003-04): 1. Daniel Sporysch (SK N. Město nad Metují) 1:39; 2. Eliška Mertlíková (TJ Sokol Jaroměř) 1:45; 3. Marek Dítě (TJ Sokol Jaroměř) 1:50 min.



O krajánkův šátek (ročníky 2005-06): 1. František Kuhn (TJ Maratonstav Úpice) 1:48,4; 2. Petr Nesládek (Olfin Car Ski Team) 1:48,6; 3. Josef Kubias (Tyčka a kulička) 1:50,7 min.



O Kudrnovic veverky (ročníky 2007-08): 1. Marek Rudolf (Deep Sea) 2:14,0; 2. Tereza Pecháčková (Atletika Jaroměř) 2:14,4; 3. Adam Pecina (Rungo.cz) 2:15 min.



O Babiččiny pohádky (ročníky 2009-10): 1. Laura Bejšovcová (BKL Machov) 2:05,8; 2. Josef Zimla 2:10,3; 3. Ema Jirásková (oba SK Nové Město nad Metují) 2:11,2 min.



O pohádkové pexeso (ročníky 2011 a ml.): 1. Nikol Cinková (Sokol Náchod); 2. Ema Bořková (FC Ležák Česká Skalice); 3. Pavlína Divišková (Svaz českých bohémů).

Žďárský: Hlavní závod bychom rádi prodloužili

Ratibořice – Běh Babiččiným údolím přilákal ve svém třetím ročníku na tři stovky běžců v hlavní kategorii a zhruba o stovku méně dětí. „Tratě dětí budeme muset situovat trochu jinak," říká po třetím ročníku Aleš Žďárský, jeden z organizátorů.

Jaký byl třetí ročník Běhu Babiččiným údolím z pohledu organizátorů?

Za poslední tři ročníky to byl asi tím nejlépe zvládnutým, protože jsme použili čipovou časomíru, čímž se vše zjednodušilo a urychlilo. Samozřejmě nás potěšil další nárůst závodníků ve všech kategoriích i výborné počasí.



Překvapil vás zájem běžců, nebo jste taková čísla účastníků očekávali?

Trochu jsme to už podle těch elektronických přihlášek tušili, že se taková čísla mohou objevit. Takže nás to až tak moc nepřekvapilo.

Nezačíná vám být Babiččino údolí už trochu malé?

Začíná.

Co s tím?

Už jsme to trochu řešili. Víceméně budeme muset tratě dětí situovat trochu jinak, aby byly přehlednější. Hlavní závod, pokud se podaří odstranit problém se skálou, bychom rádi prodloužili na 7500 metrů. (mr)