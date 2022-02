Některým se určitě vybaví čtyři roky stará vzpomínka. Tehdy svěřenci trenéra Ginzburga potvrdili dobrý start do světové kvalifikace a domácí Bulharsko udolali. Kdyby stejným výsledkem skončil i dnešní zápas, nikdo z české výpravy by se nezlobil.

Situaci je ale trochu odlišná než v roce 2018. Tehdy přijížděli svěřenci trenéra Gizburga do bulharské arény se stoprocentní bilancí z prvního okna. Navíc měli k dispozici tehdy prakticky maximální možný kádr. Tentokrát mají na kontě dvě těsné prohry z listopadu a stejně jako v prvním okně počítají ztráty, které je nejvíc tlačí pod košem.

„S tím, že chybí Balvan, Paťa a Veselka, to bude o něčem jiném. Myslím ale, že už jsme to s Mičegem párkrát zažili. Vždycky je pro nás důležité odvést práci na sto procent a vyrovnat se hráčům, kteří mají trošku výškovou převahu. Ono to někdy pro nás je jednodušší. Doufám, že zítra toho využijeme tak, abychom týmu pomohli a na naší útočné polovině je dokázali pokrýt,“ je odhodlaný ve vymezeném území nechat zítra všechno pardubický odchovanec Martin Kříž.

Vyhlášený bojovník národnímu týmu chyběl v posledním roce. Přišel tak nejen o olympijskou kvalifikaci, olympijské hry v Tokiu, ale i první kvalifikační okno. Právě on by ale svými zkušenostmi mohl týmu pomoct. Ostatně patří mezi hráče, kteří si pamatují přesně čtyři roky starou výhru ze stejné haly.

„Mám tady víc vzpomínek. Tu šťastnější s nároďákem a tu míň šťastnou s Nymburkem, kdy jsme tady vypadli. Vybaví se mi ten zápas s Bulharskem, který jsme nakonec zvládli dotáhnout do vítězného konce. Doufám, že to tak bude i teď,“ přeje si získat pro domácí nedělní utkání se stejným soupeřem psychickou výhodu.

Bulhaři ale rozhodně nedají svou kůži zadarmo. Už před čtyřmi lety především v domácí hale řádně kousali a také oni v tomto okně hrají o bytí a nebytí. Navíc oproti listopadu mohou počítat s velkou posilou. „Dee Bost na rozehrávce bude jedna z hlavních zbraní, které si musíme pohlídat,“ uvědomuje si Kříž.

„Už se na to ale začínáme připravovat na taktických poradách. Když budeme plnit to, co se od nás chce, budeme schopni si ho udržet na rozumných bodech. Budeme se ho snažit odstřihnout od rozehrání hry,“ poodkrývá taktické plány na dnešní zápas.

Bulharsko - Česká republika

Dnes 18:00, ČT SPORT

Nominace na utkání v Bulharsku

Richard Bálint, křídlo, 184, 2002, Basket Brno.

Petr Bohačík, pivot, 205, 1985, NH Ostrava.

Vojtěch Hruban, křídlo, 202, 1989, ERA Basketball Nymburk.

Luboš Kovář, pivot, 204, 2000, ERA Basketball Nymburk.

Martin Kříž, pivot, 200, 1993, ERA Basketball Nymburk.

Tomáš Kyzlink, křídlo, 198, 1993, Brose Bamberg (GER).

Martin Peterka, pivot, 205, 1995, Löwen Braunschweig (GER)

Šimon Puršl, pivot, 203, 1997, Basket Brno.

Viktor Půlpán, rozehrávač, 191, 1996, Basket Brno.

Ondřej Sehnal, rozehrávač, 190, 1997, Löwen Braunschweig (GER).

Petr Šafarčík, rozehrávač, 193, 1994 BK Pardubice.

Tomáš Vyoral rozehrávač 190 1992 BK Pardubice.