„Všechno důležité je již zařízeno, ubytování, lékařské zajištění, vydané propozice závodu. Zajišťujeme ještě jednání s posledními sponzory, bez nich to prostě uspořádat nelze. Také upínáme svoje zraky k předpovědi počasí, protože jeho vývoj v této zimní sezoně není úplně příznivý,“ říká ředitel závodu Jaroslav Křístek.

Závodníci přes Taiwan po Nový Zéland

Mladí lyžaři z celého světa poměří své schopnosti mezi brankami v termínu 23. - 25. ledna 2020 tradičně ve Ski centru v Říčkách v Orlických horách. „Pokud jde o přihlášené země, tak na to je v tuto chvíli ještě dost času, přihlášky mohou výpravy posílat až do 19. ledna. Nyní máme přihlášky od Velké Británie, Nizozemska, Austrálie, Nového Zélandu, Kazachstánu, Ruska, Makedonie, Ukrajiny a Taiwanu, což je přibližně stejný počet jako v minulém roce touto dobou. Dále se počítá také s účastí Česka, Slovenska a Polska, “ informuje předseda organizačního výboru Luboš Bäuchel. Tým organizátorů poslední týdny před závodem dotahuje všechno potřebné, aby pak na svahu vše proběhlo na jedničku. „Je to velké úsilí vše zařídit, zajistit, připravit a také udělat a dodržet. Vlastní dva dny závodu už jsou jen konečným vyvrcholením dlouhodobých příprav,“ dodává Jaroslav Křístek.

Organizátory trápí klimatické podmínky

Žákovské závody ve slalomu a obřím slalomu mají v Říčkách dlouhou tradici a jejich pořádání se dědí přes generace. To vytváří závazek k udržení úrovně kvality, kterou předchozí generace pracně nastavovaly a neustále zvyšovaly.

Co ale není v silách pořadatelů, je počasí. Historie závodů pamatuje celkem čtyři ročníky, které musely být kvůli nedostatku sněhu zrušeny. Bylo to v letech 1990, 1993, 2007 a 2014. Takovou verzi si ale organizátoři nechtějí připouštět a věří ve vydařený závod po všech stránkách. Dosavadní vývoj zimní sezony je však zatím nechává v napětí, protože černá sjezdovka, kde se závody konají, prozatím nebyla uvedena do provozu.