Klášterec nad Orlicí - Už v neděli se měl odjet první závod nové sezony v motoskijöringu. Domácí šampionát a Orlický pohár měl začít v Klášterci nad Orlicí, jenže nestalo se. Kvůli nedostatku sněhu byl první závod zrušen a pojede se v náhradním termínu 20. ledna. Sezona tak začne až příští neděli v Rudníku.

Motoskijöring. Ilustrační foto. | Foto: Michal Horák

Ten sice nemá takovou tradici jako Klášterec nad Orlicí, kde se historicky odjelo nejvíce mistrovských závodů, ale pořadatelé se po dvou úspěšných podnicích osvědčili. Po 20 letech se mistrovský motoskijöring vrátí do Dalečína, kde se v prostorách motokrosového parkoviště závodních strojů pojede třetí závod. Poté by se mělo jet na trati u koupaliště v Letohradě, kde se vždy jezdí před parádní diváckou návštěvou. Předposlední závod seriálu zavítá tradičně do Jižních Čech, a to do Chotčin nedaleko Chýnova.

Seriál „Orion Shiva KTM Cupu 2019“ v motoskijöringu vyvrcholí finálovým závodem v Dobřanech v Orlických horách. Tam se pojede na autokrosovém závodišti „U hradu“. I tam by se měla představit kompletní česká špička.

Po závodě budou v Dobřanech i vyhlášeni noví mistři České republiky za rok 2019.

Závody se pojedou stejným systémem, který se osvědčil v posledních sezonách. Hlavní program začne kvalifikačními jízdami, které vyvrcholí hlavní finálovou jízdou, ve které pojede 10 nejlepších dvojic.

Stejně tak budou závodnící navíc získávat mistrovské body za první tři místa v kvalifikaci. Prvních deset jezdců loňského seriálu bude mít prioritní startovní čísla podle svého umístění.

Nejprestižnější titul z mistrovství České republiky budou obhajovat už legendy tohoto sportu bratři Patrik a Miroslav Šrolerové z Klášterce nad Orlicí, což jsou z pěti tituly suverénně nejúspěšnější jezdci celé motoskijöringové historie.

A i letos se dostane na takzvané hobby jezdce, kteří pojedou seriál pěti závodů Orlického poháru, a to na všech tratích kromě Chotčina. Ale i Jihočeši počítají s organizací hobby závodu. Seriál bude vyhlášen společně s MČR po závěrečném závodu v Dobřanech v Orlických horách.

MČR - program

1. závod: Klášterec nad Orlicí (neděle 6. 1. - ZRUŠENO)

2. Rudník (neděle 13. 1.)

1. Klášterec nad Orlicí (20. 1. - PŘESUNUTO)

3. Dalečín (neděle 3. 2.)

4. Letohrad (neděle 10. 2.)

5. Chotčiny (sobota 16. 2.)

6. Dobřany v O. h. (sobota 23. 2.)

(Záležet bude na sněhový podmínkách.)