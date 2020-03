Pokaženým úvodem se připravily trutnovské hráčky o možnost stoprocentní bilance v nadstavbě. K výhrám nad Slovankou, Strakonicemi a Chomutovem další nepřidaly. Před prázdnými tribunami sice zaznamenaly úvodní koš, ale potom přišel totální kolaps. Ostrava předvedla nevídanou šňůru 25 bodů v řadě, dostala se tak hned na začátku do obrovského vedení a první čtvrtinu zcela ovládla poměrem 33:8. Každou z dalších tří čtvrtin sice Trutnov vyhrál, nedostal v žádné z nich více než patnáct bodů a rozdíl dokázal výrazně ztenčit, už na konci prvního poločasu na 11 bodů (44:33), ale manko ze začátku zápasu bylo příliš velké.

SBŠ Ostrava - BK Loko Trutnov 76:64 (33:8, 48:33, 61:47). Body: Marković 20 (21 doskoků), Grbić 17, Dickey 14, Motyčáková 12, Paťorková 7, Miklíková 6 - Cotton 15, Rylichová 13, Kozumplíková 11, Králová 10, Šípová 7, Finková 6, Holubcová 2. Rozhodčí: Kapaňa, Holubek, Kremser. Fauly: 18:19, TH: 19/16 - 13/8, trojky: 8:6, 5 osobních chyb: 1:0 (Motyčáková), hráno bez diváků.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Vstup do zápasu se komentuje těžko. Po našem úvodním koši nefungovalo absolutně nic. Zkoušeli jsme změnit obrany, sestavy, ale tolik "nepřítomných" hráček jsem ještě nezažil. Nepomohly ani dva time outy, domluva po dobrém, po zlem, nic! Až do druhé čtvrtiny nastoupil tým, který znám. Najednou jsme plnili to, s čím jsme do Ostravy cestovali. Důkazem je to, že jsme pak vyhráli všechny čtvrtiny. Mrzí mě, že v momentech, kdy jsme se několikrát dostali až na dostřel devíti bodů a měli šanci dotáhnout se na soupeře ještě výrazněji, jsme nedali jasnou pozici a domácí celek nekompromisně trestal. Těžko se může pomýšlet na vítězství, když domácím doslova darujete náskok 25 bodů po první čtvrtině. To, že jsme utkání nevypustili a bojovali o každý koš, mě těší, ale jsem hodně smutný a zklamaný, protože jsme dnes na Ostravu rozhodně měli. To jsme 30 minut dokázali. Ale basketbal se hraje 40 minut. Co bude dál, teď neumím odhadnout. Je těžké něco v této mimořádné situaci předvídat, jak z hlediska tréninků, tak utkání play off. Za sebe můžu říct, že budeme maximálně důslední a dodržovat vše potřebné pro zastavení hrozby, která se týká nás všech."