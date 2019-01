Rychnov nad Kněžnou- Na hřišti lídra soutěže ze Starého Města se rychnovským volejbalistům nedařilo.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

V devatenáctém a dvacátém kole krajského přeboru mužů 2. třídy ve skupině B zajížděl VKM Réma Rychnov nad Kněžnou na hřiště lídra soutěže.



Na hřišti Sokola Staré Město – Náchod A prohrál svoje obě utkání shodně 3 : 1 a nevyužil tak šance dostat se v tabulce o jeden bod před svého soupeře.



19. kolo:

TJ Slavia Hradec Králové C - TJ Baník Žacléř A 3:0 (18, 13, 24)

TJ Sokol Staré Město - Náchod A - VKM Réma Rychnov nad Kněžnou A 3:1

TJ Sokol Bílá Třemešná A - TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší A 3:0 (15, 21, 20)

TJ Sokol Chleny A - TJ Sokol Třebechovice pod Orebem A 3:1 (15, -19, 20, 19)

20. kolo:

TJ Slavia Hradec Králové C - TJ Baník Žacléř A 3:1 (-22, 19, 25, 20)

TJ Sokol Staré Město - Náchod A - VKM Réma Rychnov nad Kněžnou A 3:1

TJ Sokol Bílá Třemešná A - TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší A 3:0 (23, 18, 16)

TJ Sokol Chleny A - TJ Sokol Třebechovice pod Orebem A 1:3 (-20, -21, 15, -27)⋌

Utkání 21. a 22. kola VKM Réma – Baník Žacléř bylo odloženo. Zápasy Sokola Chleny se Slavií HK C se hrají v neděli 23. května od 10:00 a 13.00 hodin. (han)

1.Staré Město 15 5 51:24 35

2.Rychnov A 12 8 45:32 32

3.B. Třemešná A10 10 37:38 30

4.Slavia HK C 9 11 36:39 29

5.Baník Žacléř A 9 11 35:38 29

6.Chleny A 9 11 35:42 29

7.Hořice A 8 12 34:46 28

8.Třebechovice A 8 12 34:48 28