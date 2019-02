Výškař Marek Bahník triumfoval mezi muži na šampionátu, který se uskutečnil v Ostravě. Dokázal se přehoupnout před laťku ve výšce 220 centimetrů, čímž si vedle zlaté medaile skočil i osobní rekord. Bohužel na mistrovství Evropy v hale, které proběhne následující víkend, pojede jenom jako divák „za vlastní“. Pár centimetrů mu totiž ještě chybí k tomu, aby ho tam vzali jako závodníka. Za Česko by mělv Glasgow skákat brněnský Martin Heindl, jenž MČR ze zdravotních důvodů vynechal.

Skvělý počin zaznamenal ve stejné disciplíně také jaroměřský Jakub Bělík, jenž ovládl domácí šampionát dorostu, který hostila Praha. Talentovaný výškař, jenž zhruba rok trénoval v Hradci právě s Bahníkem, mimo jiné vede republikové dorostenecké tabulky výkonem 200 centimetrů, což je více, než v jeho věku skákal Bahník.

Na ME v hale míří Hodboď s Müllerem

Od 1. do 3. března se ve Skotsku koná halové ME. V 21členné české výpravě jsou i dva borci TJ Sokol Hradec Králové: Vít Müller (běh na 400 m) a Lukáš Hodboď (běh na 800 m).

Vojtěch Kloud (Sokol HK) rovněž na MČR dorostu vybojoval bronz ve skoku o tyči, když zdolal 438 cm, čímž překonal krajský dorostenecký rekord Radoše Rykla.

Zpět k ostravskému MČR dospělých. Michal Desenský (Sokol HK) obhajoval na trati 400 metrů tři halové tituly v řadě. Letos k tomu přidal „jen“ bronz. Na stejné trati v rozbězích Vít Müller (Sokol HK) zaběhl čas, kterým se nominoval na ME, ovšem ve finále už mu nezůstaly síly na nějaký cenný kov. Ve finále čtvrtky byl i další hradecký běžec Lukáš Hodboď.

Ve štafetě 4x 200 metrů toto trio doplnil Filip Blatník a všichni společně se pak mohli radovat ze zlaté medaile v rekordu mistrovství i republikovém rekordu klubových štafet.