Jistotou však je, že bezprostředně po návratu ze Saúdské Arábie se Martin Macík, František Tomášek, David Švanda, Jan Brabec a další členové týmu osobně potkají s fanoušky, aby jim předali své zážitky na besedách „Posedlí Dakarem“. Dakarská karavana se 7. února zastaví i v sálu hradecké Filharmonie.

„Čekáme, že etapy v Arábii budou dlouhé a drsné. Vypadá to na pestrou a náročnou trať, tisíce kilometrů v pouštích s dunami vysokými přes 250 metrů. Bude co zažít i o čem vyprávět. Nudit se nebudeme my za volantem, ani diváci, kteří za námi přijdou na talk show,“ vzkazuje pilot kamionu Martin Macík.

Neuvěřitelné příhody, nezveřejněná videa z kritických míst, info ze zákulisí. Příznivci se mohou těšit na dávku adrenalinu i svérázný humor. Dostanou šanci osobně se potkat s přímými účastníky.

Předprodej vstupenek jev síti Ticketportal. Více na webu posedlidakarem.cz.