Sedmnáctiletý Ondřej Cibulka byl hlavním tahounem královédvorských házenkářů v souboji se soupeřem ze Šťáhlav. Jeho osm branek vedlo k nerozhodnému výsledku 26:26. Šestou jarní porážku zaznamenala rezerva Jičína. Už v neděli se hraje krajské derby.

První jarní bod je na světě. Teď východočeské rivaly čeká krajské derby. Takto v utkání pálil kanonýr Lukáš Picha. | Video: Renata Jírová

První liga házenkářů se v jarní části nevyvíjí podle představ reprezentantů Královéhradeckého kraje. Odehráno je již šest kol a žádný z nich ještě nedokázal zvítězit.

Pevnou obranou vstříc dalšímu vítězství. Náchod doma hladce přehrál Jablonec

I. liga mužů - 17. kolo

Dvůr Králové n. L. - Šťáhlavy 26:26 (12:11)

Dvoráci zpočátku jen doháněli jednogólové manko, za stavu 3:4 ale trefili čtyřikrát v řadě do černého a rázem vedli rozdílem tří branek.

Sedmnáctiletý Ondřej CibulkaZdroj: Renata JírováKvalitní soupeř rychle srovnal, leč s těsným vedením šli do kabin domácí.

Brzy po pauze zazářila na palubovce hvězda sedmnáctiletého mladíčka Ondřeje Cibulky, jehož čtyři po sobě jdoucí trefy znamenaly vedení Východočechů 17:13.

Ještě za stavu 19:15 to s nadějemi na vítězství domácího mužstva vypadalo nadějně, pak ale hosté otočili stav na 19:21 a rázem byla v hale o poznání horší nálada. Od té doby domácí pouze doháněli ztrátu a s podporou věrných fanoušků se jim podařilo vybojovat alespoň premiérový jarní bod. Ten vystřelil v čase 58:58, kdo jiný než, hráč zápasu Cibulka.

Fakta - branky: O. Cibulka 8, L. Picha 6/2, P. Voňka a Kuhn 3, Etrich 2, Chalupník, M. Picha, T. Voňka a Všetečka 1 - O. Sedláček 8/2, V. Svoboda 6, Brůha a Kojan 3, M. Ryba a Šmrha 2, Nosek a Hrubý 1. Rozhodčí: Pernička, M. Tůma. Vyloučení: 3:7. ČK: 1:1 (M. Picha - V. Svoboda). Diváci: 126.

Vršovice - Jičín B 29:26 (17:17)

Na podzim vynikající rezerva Jičína ve druhé polovině sezony tápe a do pražských Vršovic mířila s touhou získat konečně první jarní bod. Vstup do zápasu Východočechům vyšel, po deseti minutách vedli 9:5. Jenže domácí ztrátu rychle dohnali a do šaten se šlo za nerozhodného stavu.

Také po pauze neustále vedli hosté, za stavu 22:24 ale přišla naprosto klíčová pasáž utkání, kdy domácí čtyřmi trefami stav otočili. Mnoho času do konce zápasu už nezbývalo a domácí si výhru zkušeně pohlídali.

Fakta - branky: Matějášek 5, Jestříbek a Přibyl 4, Klečínek 3, K. Konečný 3/1, Janotka, Hanzl a J. Hradecký 2, Müller, Zůbek a Chytil 1 - Doškář 8, Ženatý a Bareš 4, D. Skopár 4/1, M. Knittl 3, A. Dolejší 2, Krahulec. Rozhodčí: Hladký, L. Moravec. Vyloučení: 6:3. Diváci: 52.

Další výsledky: Dukla Praha - Velká Bystřice 24:24, Vsetín - Bohunice 32:24, Zlín - Litovel 36:28, Polanka nad Odrou - Chodov 24:19.

Aktuální tabulka

1. TJ Dukla Praha 17 12 2 3 529:461 26

2. KH BEECH Vsetín 17 12 1 4 526:460 25

3. Haolk tým Velká Bystřice 17 9 2 6 473:440 20

4. Tatran Litovel 17 10 0 7 493:487 20

5. Sokol Šťáhlavy 17 9 2 6 466:470 20

6. Tatran Bohunice 17 9 0 8 475:474 18

7. Handball club Zlín 17 8 1 8 541:532 17

8. O2xyworld HBC Jičín B 17 8 0 9 505:490 16

9. TJ JM Chodov 17 6 1 10 460:470 13

10. Sokol Vršovice 17 6 0 11 436:467 12

11. SKH Polanka n. O. 17 6 0 11 455:509 12

12. 1. HK Dvůr Králové n. L. 17 2 1 14 451:550 5

Program 18. kola (6. - 7. dubna) - sobota 17.00: Litovel - Dukla Praha, Chodov - Vsetín, Šťáhlavy - Polanka nad Odrou. Neděle 17.00: Velká Bystřice - Vršovice. 18.00: Jičín B - Dvůr Králové nad Labem, Bohunice - Zlín.