Hradec Králové - Kooperativa NBL: Hradečtí basketbalisté ve středu hostí od 19 hodin USK Praha.

Kooperativa NBL: Královští sokoli - USK Praha. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Přišel čas na odplatu. Královské sokoly čeká v pořadí už třetí vzájemný duel s USK. V předešlých dvou byli úspěšnější Pražané, v Hradci zvítězili o tři, na Folimance o pouhý bod. ,,Doma to potřebujeme zvládnout. V tabulce by nám to notně pomohlo,“ uvědomuje si kouč Lubomír Peterka.