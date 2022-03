„Oproti zápasu na Žabinách jsme daly do utkání více energie, na týmu jsem viděla větší chtění, nicméně to nestačilo. Byly tam fáze, kdy jsem marně hledala sestavu, která by byla úspěšná. Hlavně pod košem jsme často ztrácely. Škoda že v útočné fázi se moc nikdo nepřidal k Pamele Effangové, které to tam padalo. Výkon Žabin byl daleko kompaktnější,“ hodnotila duel hradecká trenérka Romana Ptáčková.

Lvicím rozjezd semifinálové série vůbec nevyšel. Vymalováno bylo do přestávky

„Z naší strany snaha byla, ale bylo tam příliš mentálních chyb a takto kvalitní soupeř, který má sílu pod košem i na perimetru, to tvrdě trestal. Mrzí mě šest trojek Míši Vackové. To je něco, o čem se bavíme docela často. Samozřejmě občas se stane, že tam zůstane sama, ale chyb v řešení situací bylo až příliš. I když to byl tvrdý boj, Žabiny zvítězily po zásluze, protože celý náš tým nepodal tak kvalitní výkon, aby to mohlo stačit,“ dodala Ptáčková.

Renomia ŽBL – semifinále play off, 2. zápas

Sokol Hradec Králové – Žabiny Brno 61:76 (17:23, 33:35, 50:58). Body: Effangová 26, Čuperková 14, Bolardtová 5, Marečková 5, Vojtíková 5, Fišerová 2, Levínská 2, Matušková 2 – Vacková 20, Záplatová 11, Grigalauskytéová 10, Hamzová 8, Kopecká 8, Vondráčková 7, Holmesová 6, Jurčenková 4, Šoukalová 2. Rozhodčí: Hošek, Petrlík, Pazourek. Trojky: 7:9. Trestné hody: 18/12 – 24/15. Doskoky: 37:47. Fauly: 25:23. Diváci: 200. Stav série: 0:2.