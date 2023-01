Je skvělé si říct: Ahoj, druhý týdne, radovala se po postupu Fruhvirtová

Pak už se mohl dvorský rodák hájící barvy pražské Sparty soustředit na blížící se vstup do životního turnaje. Mimochodem v přípravě na něj si zatrénoval i s Tomášem Berdychem. Do juniorského Australian Open vyrazili v mužské části hned čtyři Češi, dva na úvod slavili postup (Kalina a Mrva), pouze Hrazdil na svého soupeře nestačil. Jako čtvrtý do hry zasáhl Jakub a svého korejského soupeře Changa vůbec nešetřil. V první sadě mu nadělil kanára, ve druhé vyhrál 6:2. A rázem udělal radost v první řadě rodičům. „Bohužel jsem se na Kubův zápas dívat nemohla. Jsem s dcerou na jiném turnaji a tady to nebylo kde sledovat. Ale mohu říct, že jeho účast v Austrálii takhle na dálku hodně prožívám. V noci si telefonujeme, už týden vlastně nespíme. Jsem samozřejmě pyšná,“ popsala pocity z počínání syna hrdá maminka Michaela Filipová.

Čeští junioři v 1. kole AO

Jan Hrazdil - Kang (USA) 1:6, 0:6

Vít Kalina - Winter (Austrálie) 6:0, 6:2

Maxim Mrva - Oliveira (Brazílie) 3:6, 6:1, 6:1

Jakub Filip - Chang (Korea) 6:0, 6:2

Filipa, jemuž před turnajem patřilo 57. místo světového juniorského žebříčku, čeká nyní v dalším kole bitva s Ukrajincem Andriiem Zimnokhem. Hrát se bude v noci na pondělí.

Neskutečné pocity, že můžeme Kubu sledovat v televizi

Počínání syna v daleké Austrálii samozřejmě sledují také rodiče a další rodinní příslušníci. Tatínek Jiří Filip, mimochodem bývalý pilot ČSA, si velkou premiéru nenechal ujít a zápas proti Korejci Changovi viděl v televizi.



„Zápas jsme sledovali na Eurosportu, jelikož přenáší obraz ze všech kurtů, včetně zákulisí. Kuba hrál na kurtu číslo šest, kde hrají některá první kola nenasazení dospělí i junioři.“



Jakub s Tomášem BerdychemZdroj: archiv hráčePocity rodičů nyní samozřejmě nemohou být jiné než pozitivní. „Moc jsme mu přáli, aby odehrál super zápas. Nastoupil proti žebříčkově výše postavenému hráči, ještě navrch proti Asiatovi. Kluci z východu mají na těchhle turnajích neskutečnou podporu a zázemí, jejich země se o hráče výborně starají,“ povídá Jiří Filip, jenž pro tenisový růst svých dětí dělá s manželkou Michaelou od jejich začátků maximum.



Jak však přiznal, začátek utkání v noci u televize nestihl. „Je to tak, k přenosu jsem se dostal za stavu 4:0 v prvním setu. Překvapilo mě, jak rychle se Kuba dostal do vedení. Hrál výborně, nedělal skoro žádné chyby, naopak svojí nátlakovou hrou nutil k chybám soupeře. Pořád bereme za neskutečné, že se můžeme na Kubu dívat takhle v televizi a ještě na tak slavném turnaji.



Když se ohlédnu za tím, co všechno premiéře na turnaji předcházelo a čím vším si kluci museli minulý týden projít bez vlastního oblečení a tenisových bot, tak jsem o to víc na Jakuba hrdý,“ přiblížil Filip starší fakt, že Jakubovi s parťákem nedorazila před přípravným turnajem zavazadla a jediné, co měla česká dvojice u sebe, byly rakety, které si mladíci prozíravě vzali s sebou na palubu letadla coby příruční zavazadla.



Vše zlé je pryč. Nyní jsou jak Filip, tak jeho kamarád Mrva ve druhém kole a rodiče mohou být spokojeni, jak si tenisté vedou. „Zvládá to tam s minimální podporou úplně famózně. Myslím, že ho žene dopředu pocit, že svým způsobem patří mezi velké profesionální hráče, neboť má stejná privilegia a může se jako akreditovaný hráč pohybovat v útrobách areálu, až na nějaké výjimky úplně všude. Tohle na juniorských turnajích zažijete pouze čtyřikrát v roce na Grand Slamech. Je to obrovská úleva vědět, že se probojoval do dalšího kola.“



Vstup do turnaj tak má Jakub Filip zdárně za sebou. Bude se mu ale dařit i dál? „Věřím, že se mu teď bude hrát mnohem lehčeji, i když to bude o poznání těžší. Moc mu přejeme, aby si bez ohledu na to, jak dopadne, přivezl domů ty nejcennější zkušenosti a chuť na sobě dál pracovat. Když s ním mluvím, mám z něho pocit, že si domů poveze úplně jiné zážitky a pocity než z jiných turnajů. Grand Slam je Grand Slam,“ dodal Jiří Filip.



Mimochodem, český mužský tenis zaznamenal v Melbourne v neděli ráno další velký úspěch. Jednadvacetiletý Jiří Lehečka na své fantastické cestě turnajem vyřadil šestého nasazeného Kanaďana Augera a při své premiéře na Grand Slamu, v níž přešel 1. kolo, se probojoval již do čtvrtfinále mezi nejlepších osm hráčů turnaje!

Jakub Filip očima představitelů TC Dvůr Králové nad Labem

Kuba již od útlého věku vynikal nad ostatními především v přístupu k tréninku, kdy byl ochoten pracovat na sobě a šel na „hranu“ svých fyzických možností. Přibližně ve věku 14 let jsme u něj mohli pozorovat obrovskou změnu i co se týče vývoje psychické stránky. Během tréninků i zápasů byl velmi soustředěný a bylo vidět, že si sám v sobě nastavil cíle, které pro většinu z nás jsou z říše snů. Cesta k nim je dlážděna neskutečnou dřinou a odříkáním si některých dalších radostí běžného života. To, že se Kubovi podařilo dostat do juniorské reprezentace České republiky i to, jakým způsobem zvládl první zápas na Grandslamu, je obdivuhodné. Držíme mu v turnaji palce dál a věříme, že se podívá i na ostatní turnaje „velké 4“. Doufáme, že toto povzbudí další mladé tenisty z našeho klubu a půjdou si také za svými sny. Možností, jak si je splnit, je mnoho. Roman Nápravník a Michal Vágner