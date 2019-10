Devítiletého hnědáka sponzorují majitelé sdružení v syndikátu nazvaném Dostihový klub iSport-Váňa. Právě osminásobný vítěz Josef Váňa Theophila syndikátu věnoval a připravuje ho. „Je to přelomová událost. Tohle je budoucnost českých dostihů i dostihů ve světě,“ říká za všechny vlastníky Martin Hašek. Dostihový klub iSport.cz byl založen v roce 2016 s cílem poskytnout široké veřejnosti možnost spolupodílet se na vlastnictví dostihových koní. „Normální lidé, kteří koně milují, se za pár peněz i díky pomoci pana Váni můžou podílet na příběhu takového koně,“ dodal Hašek.

Také při slavnostním vyhlášení oslavovala Theophilův triumf řada majitelů přímo na pardubickém závodišti. „Je nás 120 spolumajitelů. Většina z nich snila o tom, že bude mít dostihového koně. Vymysleli jsme projekt, který jim to umožňuje. Za cenu 1500 nebo 2000 korun za rok si to může dovolit opravdu každý. To, že se podařilo vyhrát Velkou pardubickou, je neuvěřitelné,“ doplnil další z vlastníků Tomáš Janda.

Poděkování Váňové

Vlastníkům poděkovala i Pavla Váňová, manželka slavného žokeje, která se koně ujala a coby trenérka mu věnovala veškerý čas. Po dobu pěti let tvrdohlavého a neposlušného koně cepovala. Vyhazoval jezdce ze sedla, „tancoval“ na zadních, dělal si, co chtěl. Hned v prvním dostihu Theophilos shodil žokeje a skončil na tribuně. „Děkuju syndikátu, vlastníkům, že tolik let měli s koněm trpělivost,“ povídala Váňová, která věděla, že v něm dřímá obrovský talent.

Každý den usedala do sedla s vírou, že jednou budou slavit ve Velké pardubické. „Byla to s ním strašně velká dřina,“ přiznala Pavla Váňová po nedělním triumfu. Poslední rok ji motivaci dodávaly písničky Karla Gotta, které si pouštěli. A nedávno zesnulému zpěvákovi poděkovala. „Písničky mistra Karla Gotta nám k tomu strašně moc pomohly,“ povídala se slzami v očích.

Ač Theophilos startoval ve Velké pardubické poprvé, hned dokázal vyhrát, k triumfu ho dovedl žokej Josef Bartoš. „Je to nevyzpytatelný zmetek. A teď je z něj šampion,“ prohlásil Bartoš. „Děkuju paní Váňové,“ sklonil se. Radost byla zase jiná. „Možná i další lidé dostanou inspiraci, že se kůň dá povzbuzovat i takto. Doufám, že to je velké plus pro takové projekty,“ dodal Bartoš.

Loni nejel kvůli nemoci

Theophilos měl ve Velké startovat už loni, ale nakonec nejel kvůli nemoci. Letos byl považován za druhého největšího favorita dostihu, hned za loňským vítězem Tzigane du Berlais. A legendární Josef Váňa tušil, že může vyhrát. „Bůh je spravedlivý. Jsem rád, že se nám to povedlo," uvedl.

Radost měli i majitelé. Cestu koně provázejí od začátku. „Celému spolku to přeji. Jsou to fanatici, kteří se dvakrát do roka přijedou podívat do stájí. Je to emotivní a pěkné,“ prohlásil Váňa. Vlastníci navštěvují koně ve stáji, v paddocku před dostihy a samozřejmě slaví triumfy. „Myslím, že je to super věc. Lidé mají možnost přijít do stájí, koně si pohladit, můžou si ho povodit,“ říká Pavla Váňová.

Její muž je na sdružení vlastníků koně zvyklý ze zahraničí. „Tohle jsem zažil několikrát, většinou v Anglii nebo Irsku. Tam jsem viděl, že přijížděly za jedním koněm na dostihy až tři autobusy. Taky jsem viděl, když jeden takový kůň vyhrál, jak to ti lidé umí roztočit. Byla to úžasná podívaná,“ poznamenal Josef Váňa.