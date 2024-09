Jaké zážitky sis odtamtud odvezl? Asi nebylo úplně jednoduché se tam vůbec dostat. To tedy ne. To mi hlavně mamka zařídila. Dostal jsem se tam hlavně díky ní a díky lidem, kteří mě podpořili. Zážitkem byl samozřejmě ten závod a pak také památky, které jsme navštívili. Všechno to bylo super. Čína je hodně zajímavý stát.

Bylo to pro tebe úplně něco nového? Přece jen třeba v Rumunsku moc Asiatů nebylo. Ano, tam právě nebyli žádní Číňané. Teď v Číně to bylo úplné jiné.

Lucie Hošáková, maminka: „Závod na mistrovství světa v Číně byl dlouhý 5,2 km a na trati bylo 26 překážek. Velké převýšení terénu, den před závodem vydatně pršelo. Pro Honzíka to byla obrovská zkušenost a já jsem vděčná, že se nám podařilo tam být. Protože pro Honzíka se Spartan stal závislostí, on je úžasný kluk a daří se mu ve všech sportech, které dělá. Nakonec z toho bylo 6. místo, takže v TOP 10, což si přál. Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, bez nich by to nebylo možné. Jde o Město Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj, Aper sportwear, KJK služby, RGB lakovna, BR Sport centrum, Matrix, Esop, Autoskol-servis, Tempo, Domi Doto, Odbory Kovo KV. Teď už se Honzík připravuje na závod v Bedřichově, který se koná 6. října.“

Právě tam se konalo mistrovství světa, na kterém jsi skončil šestý. Jak to hodnotíš? Určitě jako skvělý výkon, na to, že jsem o tom věděl oproti ostatním asi jenom dvě měsíce předem. Nevěděl jsem totiž, že se tam nominuju. Takže za mě to byl dobrý výkon.

Jaké je to pro čtrnáctiletého kluka vycestovat takhle až do daleké Číny?

Hrozně jsem se bál, byly to pro mě nervy. Pro mamku to byly asi ještě větší nervy, ale já byl také vynervovaný. Dostaneme se tam? Budou nám rozumět? Ale všechno jsme to zvládli.

close info Zdroj: archiv J. Hošáka zoom_in Jan Hošák z Rychnova nad KněžnouTy ještě hraješ fotbal?

Fotbal, tenis, florbal.

Všechno závodně?

Florbal hraju za školu. Tenis závodně, teď jsme vyhráli krajský přebor. Tenhle rok jsme udělali nejlepší výkon za Rychnov.

Za jaký oddíl nastupuješ?

Náš oddíl se jmenuje Nespin.

A co fotbal?

Ten dělám teprve čtrnáct dní v rychnovském Spartaku. Kamarádi mě přemluvili a hlavně taky trenér.

Jsi odmala sportovně založený?

To ano, já miluju sport. Chodil jsem od malička do BR centra v Rychnově. Sport je pro mě život. Bez něho by to nešlo.

Jaké sportovní plány máš do budoucna? Chtěl by ses i nadále věnovat závodům Spartan race nebo případně i dalším sportům?

Chci se věnovat hlavně tomu Spartanu. Jak jsem teď v devítce, tak chci se školou vyhrát hrozně moc věcí, co by šlo. Pro učitele, který pro nás všechno dělá. A v tenise se chci taky zlepšovat. Ve Spartanovi se chci příští rok dostat na mistrovství.

close info Zdroj: archiv J. Hošáka zoom_in Jan Hošák z Rychnova nad KněžnouKde by mělo být?

To se ještě neví. Tenhle rok to bylo v Řecku. Ale může to být třeba v Americe, Saúdské Arábii nebo zase v Řecku.

Co jiné závody ve Spartanovi?

Teď v říjnu bude v Bedřichově, pak v Maďarsku. Měl jsem ještě letět do Řecka, ale tam je nezávodní země, takže tam nepoletím.

Jak takový závod Spartan vypadá? Kolik má překážek?

V mé kategorii v Česku a na Slovensku je nějakých dvacet překážek na čtyřech kilometrech běhu. Přibližně po dvě stě metrech je překážka. Záleží, v jakém to je areálu. Třeba Bedřichov je na horách, takže to musí být vždycky někde na rovince.

Jsou závody Spartan podobné závodům Gladiator race?

Je to podobné, akorát Spartan je víc o objemu. Gladiator je hlavně na rovince, třeba na dvou kilometrech dvacet překážek a některé jsou těžší než ve Spartanovi. Ale zase Spartan je extrémnější, běžíte v horách a podobně.

close info Zdroj: archiv J. Hošáka zoom_in Jan Hošák z Rychnova nad Kněžnou

Jan Hošák - Spartan race, úspěchy