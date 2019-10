Nejvíce citelnou se jevila absence kreativního Adama Vlkanovy. Hradec soka nedokázal zaskočit překvapivým řešením. ,,Jsme nespokojení. Nebyli jsme nebezpeční v soupeřově vápně. Musíme na sobě ještě více pracovat a trénovat,“ prohlásil po nevydařeném duelu kouč Zdenko Frťala.

Hrdina týdne v Královéhradeckém kraji: Koubek vychytal v Bundeslize první nulu

Po rozpačitém začátku začíná Tomáš Koubek ve slavné Bundeslize naplňovat očekávání. Bývalý hradecký gólman, který před sezonou přestoupil z Rennes do Augsburgu, vychytal v nedělním duelu na hřišti favorizovaného Wolfsburgu svou první nulu v německé nejvyšší soutěži a přispěl tak k zisku cenného bodu za remízu 0:0. Jeho tým sice čeká na vítězství už pět zápasů a je předposlední, nicméně právě duely ve Wolfsburgu a ještě před tím se silným Bayernem (2:2) předznamenávají obrat k lepším časům.

Komentář Jiřího Fejgla: Jako oheň a voda. Pak to půjde

Jak hodnotit první víkend hradeckého hokeje, do jehož života naskočil Vladimír Růžička? Velké jméno, big boss, ale také kontroverzní osobnost. Jako trenér doplnil Tomáše Martince, místní modlu, pracanta, muže s hradeckou krví.

Je to trochu předčasná otázka, tudíž i předčasná odpověď. Ale… Zatím se zdá, že by to mohlo šlapat. Výhra v Liberci budiž důkazem. Není moc silnějších soupeřů v extralize, že?

Klíčový faktor spolupráce koučů vystihl bek Petr Zámorský. Můžeme to mírně parafrázovat: Jsou to inteligentní chlapi, oni se domluví.

To je dobrý předpoklad. Je však nutné vydržet. Aby se to splnilo, musí Růžička udržet své ego na uzdě. Nezapomeňte, že je to kapitán olympijských vítězů, famózní i v trenérské kariéře. Jenže Hradec potřebuje i Martince, v minulé sezoně ukázal kvalitu.

Trenéři by se měli dohodnout, sednout si, doplňovat se. Například Martincovým puntičkářstvím a Růžičkovou živelností. Mohli by být jako voda a oheň. Hradci by to prospělo.

Jen to chce rozum.