Porážku 0:6 sváděl kouč Východočechů především na obrovské hrubky, jichž se jeho svěřenci v zápase dopouštěli. I přes nelichotivý debakl se Trutnovští udrželi ve středu tabulky, kde mají hned čtyři celky shodný počet patnácti bodů.

Hrdina týdne v Královéhradeckém kraji: Siniaková ovládla v Linci čtyřhru

Ve dvouhře se jí momentálně tolik nedaří. Na turnaji v Linci vypadla Kateřina Siniaková už v prvním kole s Francouzskou Mladenovičovou. Královéhradecká rodačka si však spravila chuť ve čtyřhře se svou oblíbenou partnerkou Barborou Krejčíkovou. Bývalé deblové světové jedničky porazily ve finále rakousko-švýcarský pár Barbara Haasová-Xenia Knollová 6:4, 6:3. Pro Siniakovou se jednalo už o třetí letošní triumf na okruhu WTA. S Krejčíkovou vyhrála v Torontu, po boku Alexandry Kruničové v Sydney.

Komentář Jiřího Fejgla: Když je jedničkou trenér

Byl to jeden z těch nezapomenutelných večerů českého fotbalu. Jako když Sparta porazila v Lize mistrů Barcelonu, když Slavia skočila do stejné soutěže přes hrdý Ajax Amsterdam.

To jsou dny, kdy se vám podaří vše. Sejde se náladu fanoušků, forma hráčů, trenérovy nápady. Přesně to se stalo v pátek večer v pražském Edenu, kde národní mužstvo zdolalo v kvalifikaci mistrovství Evropy Anglii, semifinalistu posledního mistrovství světa a tým, který ve všemožných kvalifikacích neprohrál deset let.

Byl to večer velkých příběhů, ten napohled nejzajímavější napsal Zdeněk Ondrášek, útočník, jehož (bez přehánění) málokdo znal. Ve třiceti hrál poprvé za reprezentaci, poprvé vystřelil a hned dal vítězný gól proti Anglii. S nadsázkou: Teď klidně může skončit s fotbalem.

Jenže tu nejlepší story (Ondrášek určitě rád promine) stvořil Jaroslav Šilhavý. Trenér s cejchem obranáře, opatrného muže, se proti gigantovi postavil s kurážnou taktikou. Zaskočil ho odvahou, smělostí.

Právě on byl nejlepším českým „hráčem“.