Dvoráci zahájili druholigové semifinále výhrou. Hronov v Letňanech na úvod padl

Kara Trutnov - SBŠ Ostrava 63:85 (10:24, 32:43, 51:68).

Body: Šmahelová 12, Hindráková a Kozumplíková 11, Králová 9 (14 doskoků), Finková 6, Hajnová 5, Borsová 4, Goligoski a Pogányová 2, Vítová 1 - E. Kubíčková 29 (20 ve 2. poločase), A. Kubíčková 13, Tarkovičová 12, Svetlíková 10, Silov 8 (10 doskoků), Smutná 5, Káňová 4 (12 doskoků), Motyčáková a Pavlicová 2. Rozhodčí: Zatloukal, Hecl, Kult. Fauly: 17:23. Trestné hody: 19/14 - 15/12. Trojky: 5:9.

Ohlasy trenérů

Michal Martišek, trenér Kary Trutnov: „Jsem zklamaný z výsledku, nejsem zklamaný z výkonu. Gratuluji Ostravě k zaslouženému postupu do play off. Dokázala nás dvakrát porazit, vyhrála i se Slovankou, takže její postup je spravedlivý. My se musíme soustředit na sérii o 9. - 10. místo. Hráčky bojovaly za každého stavu. Spíše jsem zklamán ze svých rozhodnutí. Dlouho jsem hledal správnou sestavu. Když se konečně vykrystalizovala, vysoký rozdíl jsme snížili na devět bodů, ale přišlo několik hloupých chyb. Výsledek beru kompletně na sebe. Děkuji holkám za bojovnost do poslední minuty. Katka Hindráková s námi trénovala už od listopadu a tajně jsme doufali, že nám pomůže i na hřišti, pokud by nastala kritická situace. Ta bohužel přišla. Katka nedávno překonala covid a měla za sebou jen dva tréninky. Zejména za výkon v prvním poločase zaslouží obrovskou pochvalu, ve druhé půli už jí trošku došly síly. Jsme strašně vděční, že dodává našemu mladému kolektivu potřebné zkušenosti. Dnes se poprvé představila v našem týmu Tereza Pogányová. Pokud se nemýlím, byl to její první zápas v ŽBL. Trénuje s námi tři týdny, potřebuje se s námi sehrát. Měla dobré i horší momenty. Věřím, že bude v našem týmu přínosem. Další nová hráčka Taylor Goligoski už hrála na USK, dnes nastoupila poprvé v Trutnově. Paradoxně zápas na USK jí vyšel mnohem lépe, dala 11 bodů. V sobotu nás čeká poslední zápas základní části proti Strakonicím a pak znovu série proti nim. Věřím, že sezonu, která pro nás není veselá, zakončíme s úsměvem.“

Iveta Rašková, trenérka SBŠ Ostrava: „Přijeli jsme do Trutnova s velkým respektem, protože jsme věděli, že domácí tým obměnil sestavu a nevěděli jsme, co máme čekat. Víme, že Trutnov hraje velmi rychlý basketbal, má mladé hráčky, nebojí se střílet za tři body. Proto jsme se soustředili na to, abychom pokryli hráčky na perimetru. Nastříleli jsme 85 bodů, což je na nás celkem hodně, dařila se nám střelba za tři body. Devět trojek, to je náš rekord v sezoně. Myslím si, že si to holky dnes užily a bylo na nich vidět, že si prostě přijely pro postup do play off.“