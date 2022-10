Olomoucko (v bílém) vs. Hradec Králové 95:109.Zdroj: bkredstone.czKrálovští sokoli se ale rozhodně nevzdají předem, role outsidera by jim mohla svědčit a pokusí se s megafavoritem uhrát co nejlepší výsledek.

„Opava má skvělý tým. Čeká nás těžký zápas. Budeme stát proti kvalitnímu střeleckému celku, kterému se daří dávat hodně trojek, takže se musíme snažit je v tomto ohledu omezit. Opavští jsou také velmi dobří v útočném doskoku, bude nutné s nimi opravdu tvrdě bojovat,“ říká před zápasem chorvatské křídlo v hradeckých barvách Lovro Mandalinič.

„Jsme v páté sezoně mezi elitou a s Opavou jsme v lize ještě nevyhráli. V sobotu nás čeká opravdu hodně zdatný soupeř. Pokud chceme uspět, tak budeme muset podat ještě lepší výkon než v Olomouci. Doufám, že se kluci o vítězství poperou,“ přeje si kouč Sokolů Lubomír Peterka.