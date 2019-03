Porazit silný Nymburk 3:0 na zápasy? Zní to jako sen, který se ovšem ve středu večer může stát skutečností. Stačí k tomu „maličkost“. Když hradecké basketbalistky zvládnou čtvrtfinálový zápas číslo 3, který se hraje od 19 hodin na palubovce středočeského celku, což rozhodně není jednoduchý úkol.

Na druhou stranu psychická výhoda je v této chvíli jednoznačně na straně „lvic“. Proč? Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové zvládly lépe úvodní klíčový vyrovnaný mač v Nymburku, když sekundu před koncem čtvrté periody rozhodla dvoubodovou střelou chorvatská pivotka v královéhradeckém dresu Josipa Buraová. Konečné skóre na ukazateli bylo 67:69. Odveta na východě Čech se proměnila v koncert domácích Sokolek, které svého soka roznesly rozdílem čtyřiceti bodů (!) 91:51.

Teď je před námi třetí „špíl“ úvodního kola play off Ženské basketbalové ligy. „Ve vyřazovacích bojích si neklademe nízké cíle. Nymburk chceme vyřadit v co nejkratším počtu zápasů a pak se uvidí,“ uvedla před startem čtvrtfinálové série hradecká křídelní hráčka Pamela Therese Effangová. Že by se jí toto přání splnilo?

Jízdní řád čtvrtfinále:

1. zápas: Nymburk – Hradec Králové 67:69

2. zápas: Hradec Králové – Nymburk 91:51

3. zápas: Nymburk – Hradec Králové(středa 20. března, 19.00)

Příp. 4. zápas: Hradec Králové – Nymburk (pátek 22. března, 18.00)

Příp. 5. zápas: Nymburk – Hradec Králové (neděle 24. března, 18.30)