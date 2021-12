Domácí basketbalisté nemohli v utkání využít služeb rozehrávače Bálinta, jinak oba soupeři nastoupili prakticky v plné síle. Úvod si pro sebe „pronajal“ hostující Vujovič, dal prvních dvanáct bodů svého družstva (4:12). Potom zaúřadovali pod košem J. Jokl s Hlobilem a dorovnali skóre, ovšem následně se začalo hrát podle hradeckých not.

Důvod byl prostý: Sokoli sázeli jednu trojku za druhou, zatímco Tuři se z dálky nemohli za Boha trefit a vůbec měli problémy si vytvořit dobrou střeleckou pozici. Ono také nebylo příliš divu, vždyť někteří mladí svitavští hráči se s tak kvalitním soupeřem a tvrdou obranou potkali poprvé v životě. Na něco takového je základní část první ligy nepřipraví…

Důsledkem bylo skóre 22:40 v 17. minutě a i když dal Slezák před přestávkou první trojku domácích v zápase, tak dvouciferný poločasový rozdíl naznačoval, že drama se v boji o postup mezi pohárovou top osmičku zřejmě konat nebude.

Omyl! Možná k tomu přispělo, že hosté vstup do druhé půle trochu podcenili s vědomím zdánlivě bezpečného náskoku, ale hlavně Tuři výrazně zatopili pod kotlem, nalezli ztracenou střeleckou mušku, přidali na agresivitě, začali se rvát o míče pod oběma koši, na hřišti přibylo emocí a soupeři to úplně nešlo „pod fousy“ (celkem bylo odpískáno skoro 50 osobních chyb). Nervově to neustál Pešakovič a po druhé technické chybě ho rozhodčí poslali z palubovky.

To všechno mělo za následek, že hradecké vedení se začalo krůček po krčku tenčit, v průběhu třetí periody na pouhých šest bodů (55:61). A nápor Turů pokračoval ve skvělé atmosféře dál, na Svojanovského trojku navázal proměněnými šestkami Slezák a pět a půl minuty před koncem se Tuři dostali na dosah jedné střely (73:76).

V tu chvíli se však jako správný kapitán Sokolů ukázal Peterka, zachoval chladnou hlavu, trefil dvě trojky za sebou a odrazil snahu Svitav. Na začátku poslední minuty ještě vzkřísil naděje výborně hrající nejlepší střelec utkání J Jokl tříbodovou střelou (80:85), ale hned z dalšího útoku odpověděl sejnou mincí Stamenkovič a to bylo definitivní razítko na královéhradecký postup.

Sokoli, kteří kromě diskvalifikovaného Pešakoviče přišli během hry také o zraněného Pavloviče, jdou dál zaslouženě, vždyť vedli od první do polední minuty. Pro Tury je však pozitivní zprávou, že s týmem, který hraje o skupinu A1 v Kooperativa NBL, odehráli super partii a byli mu rovnocenným soupeřem. Litovat mohou střeleckého výpadku ve druhé čtvrtině a také velkého množství neproměněných trestných hodů. Nebýt toho, mohla být koncovka ještě zajímavější. I tak je jejich vítězství ve druhém poločase 44:37 velmi dobrou zprávou pro budoucnost.

ČESKÝ POHÁR, 4. kolo:

Tuři Svitavy – Královští sokoli Hradec Králové 80:88 (18:22, 36:51, 58:69)

Body: J. Jokl 23, Slezák 17, Hlobil 9, Jansa 9, Svojanovský 6, Novák 6, Špaček 4, L. Jokl 2, Baťa 2, Jurka 2 – Vujovič 20, O. Peterka 17, Šoula 15, Pavlovič 11, Goga 7, Pešakovič 6, Kantůrek 5, Stamenkovič 4, Sedmák 3.