/FOTOGALERIE/ Další, už jedenáctá výhra mu utekla o nicotných osm desetin. Automobilový závodník z Kostelce nad Orlicí Jan Kopecký se na jubilejním 50. ročníku Rally Bohemia Mladá Boleslav musel sklonit před Dominikem Stříteským. V průběžném pořadí českého mistráku však s přehledem stále vede.

Rally Bohemia Mladá Boleslav 2023. | Foto: Roman Vlačiha

„Dominik si vítězství zasloužil a přeju mu to, protože v Sosnové a na městských erzetách z nás udělal amatéry. Ztratili jsme tady skoro šest vteřin. Jel špičkově,“ uvedl východočeský pilot. Ten na Bohemce, která je pro něj téměř domácím podnikem, zůstává na deseti vítězstvích.

NAŠTVAL HO RIVAL

Kopecký však přiznal, že v neděli se mu nejelo moc dobře, když zhlédl video, ve kterém si jeho rival Václav Pech zkrátil trať. „Nebyl jsem v autě šťastný. V sobotu se ke mně dostalo video, co provedla posádka číslo dvě (pozn. autora – Václav Pech), a už to bylo podruhé docela velké provinění proti řádům. Když jsem si poté přečetl rozhodnutí sportovních komisařů, tak se mi z toho zvedal kufr. Myslím si, že měl být vyloučený,“ řekl Kopecký.

Pech však nakonec uspěl u komisařů s argumentem, že by si nárazem do posunutého vytyčovacího prvku mohl poškodit vůz. Ani tak to západočeské posádce na triumf nestačilo, když musela odstoupit z prvního místa po osmé rychlostní zkoušce.

Z prvního vítězství v mistrovství České republiky se tak radoval třiadvacetiletý Stříteský. „Je to paráda, konečně se to povedlo. Ještě navíc to nebylo vinou nějakého defektu nebo technických problémů soupeřů. Prostě jsme to uzávodili,“ radoval se mladý závodník.

Šampionát bude v srpnu pokračovat prestižní Barum rallye, kde bude Kopecký útočit na desátý triumf! „Bylo by fajn, kdyby se to tam povedlo. Ve Zlíně mě ale bude zajímat hlavně absolutní klasifikace, jako každý rok. I když vždy říkám, že hlavní je český mistrák. Budeme se muset pořádně připravit, abychom byli konkurenceschopní,“ uzavřel Kopecký.

Výsledky - Rally Bohemia 2023



1. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) 1:20:52,8, 2. KOPECKÝ, HLOUŠEK (Škoda Fabia RS Rally2) -0,8, 3. Březík, Krajča -1:15,6, 4. Cvrček, Prokorát -2:29,9, 5. Jirásek, Machů (všichni Škoda Fabia R5) -2:53,8,6. Von Thurn und Taxis, Hain (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) -3:04,2, 7. M. Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) -3:46,9, 8. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) -4:42,1.



Průběžné pořadí MČR: 1. Kopecký 279, 2. Stříteský 171, 3. Cvrček 166.