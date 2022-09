A publikum, které zaplnilo hlediště, se dočkalo velmi kvalitních výkonů. Ten nejlepší podle očekávání od hlavní hvězdy celé akce Kristjana Čeha. Slovinský diskařský fenomén, mistr světa z Eugene a vicemistr Evropy z Mnichova si do Ústí nad Orlicí odskočil z tréninkového pobytu v Estonsku, kde se připravuje pod vedením další světové diskařské legendy, olympijského vítěze Gerda Kantera. Ve svém nejlepším druhém pokusu poslal svoje náčiní do vzdálenosti 66,94 m. „Byl to moc hezký závod, příjemná atmosféra, skvělé publikum,“ pochvaloval si třiadvacetiletý borec při závěrečném ceremoniálu.