Čas letošního ročníku druhé ligy volejbalistů se naplnil. Už tuto sobotu bude na pěti palubovkách dohrána skupina B, ve které se neztratily ani čtyři celky z regionu. Předposlední kolo nabídlo pikantní souboje mezi týmy z Královéhradecka a Pardubicka.

Volejbalisté Dvora Králové nad Labem před posledním hracím víkendem drží v B skupině II. ligy sedmou příčku. | Foto: Kateřina Gregorová

Předposlední březnový víkend nabídl ve druhé lize volejbalistů předposlední dějství mistrovského ročníku a ve hře byli také všichni reprezentanti východních Čech. Hronov doma hostil tabulkového souseda z Chocně, dvorští hráči zajížděli na palubovku Pardubic.

Dvůr v super kulise ovládl derby s Jičínem. Náchod srazila gólová série favorita

V obou případech se tak jednalo o východočeské derby. Hostující celky do zápasů pokaždé vstupovaly s mírně lepší bodovou sbírkou.

II. liga skupina B, 33. a 34. kolo

Hronov – Choceň 1:3 a 1:3

V souboji Hronova s Chocní mohli domácí zabojovat o teoretickou šanci na konečné páté místo v tabulce. K tomu ale potřebovali východočeského rivala bezpodmínečně dvakrát porazit. Nestalo se. V obou duelech hosté vyhráli první sadu, aby soupeř záhy vyrovnal. Pokaždé se ale ve zbytku utkání dařilo lépe Choceňským a oba zápasy nakonec skončily výsledkem 1:3. Hosté si tak oživili šance na konečnou čtvrtou pozici, Hronov skončí jistojistě šestý.

Velká úleva. Sokoli zvládli poslední krok a zachránili v Pardubicích Superligu

Pardubice – Dvůr Králové n. L. 1:3 a 3:0

Také ve druhém měření sil mezi dvěma východočeskými kraji bylo o co hrát. V případě, že by Dvoráci brali šest bodů, zajistili by si konečnou sedmou příčku. Dopolední bitvu také hosté ovládli. Sice nezvládli úvodní set, poté ale duel otočili na konečných 1:3. V odvetě už dvorští volejbalisté výsledek zopakovat nedokázali. Naopak domácí se výrazně zlepšili, vyhráli hladce 3:0 a před závěrečným víkendem je co se týče bitvy o konečné sedmé místo vše otevřené. S ohledem na los jsou na tom však přece jen lépe Pardubičtí.

Další výsledky 33. a 34. kola: Kolín – Drásov 2:3 a 3:0, Modřany – Praga 3:1 a 0:3, Havlíčkův Brod – Znojmo 3:0 a 3:0.

Aktuální tabulka

1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 35 20 6 5 4 91:49 77

2. Volejbalové sdružení Drásov 35 20 6 3 6 87:46 75

3. SK Volejbal Kolín 35 19 7 3 6 85:49 74

4. Tělovýchovná jednota Praga 35 19 2 6 8 81:51 67

5. VK Choceň 35 20 3 0 12 75:52 66

6. VK Hronov 35 16 1 3 15 65:61 53

7. VK Dvůr Králové nad Labem 35 12 1 4 18 55:73 42

8. TJ Sokol Pardubice 35 11 2 4 18 54:74 41

9. Volejbal Modřany 35 9 3 4 19 51:79 37

10. VK PFN Znojmo 35 1 1 1 32 15:102 6

11. SCM-ČVS-U16 10 0 1 0 9 6:29 2

Program 35. a 36. kola – sobota 10.00 a 14.00: Dvůr Králové n. L. – Kolín, Praga – Hronov, Drásov – Modřany, Choceň – Havlíčkův Brod, Znojmo – Pardubice.

Federální pohár: Lvice doma titul neobhájily, skončily druhé. Slavily Žabiny