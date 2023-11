Florbalisté Dobrušky neprožívají vydařené období. V Divizi D prohráli čtvrté utkání v řadě, když v 8. kole padli na palubovce Jihlavy vysoko 2:8. Průběh zápasu byl však mnohem vyrovnanější, než jak napovídá konečné skóre.

Dobruška se z Jihlavy vrátila s prohrou 2:8. | Foto: FBC Dobruška

Celek z Rychnovska přitom v "hlavním městě" Vysočiny nezačal vůbec špatně, když na úvodní branku Jihlavy dokázal odpovědět v 18. minutě Aleš Moravec.

Domácí šli podruhé v zápase do vedení deset vteřin před první sirénou. Na což ještě po změně stran zareagoval vyrovnáním Jakub Hejhal, ale to bylo z pohledu Dobrušky vše. Zbytek mače patřil jednoznačně Jihlavě, která si došla pro zasloužené tři body.

„První třetina od nás byla skvělá. Pak nás bohužel srazily stále se opakující chyby. Třetí třetinu už jsme hráli vabank,“ zhodnotil vedoucí hostujícího mužstva Jan Černý.

„Splnili jsme to, co jsme si před zápasem stanovili. Zápas byl o trpělivosti, my si počkali na šance a ty jsme proměnili,“ řekl naopak spokojený jihlavský trenér Roman Komenda.

Divize D

Andone SK Jihlava - FBC Dobruška 8:2

Fakta - branky: 14., 20. a 25. Noháček, 31. a 47. Andrýsek, 45. Cakl, 53. Jirků, 59. Pojer – 18. Moravec, 22. Hejhal. Rozhodčí: Humeňanský – Minařík. Vyloučení: 1:2. Využití: 2:0. Diváci: 54. Třetiny: 2:1, 2:1, 4:0.

Další zápasy týmů z kraje

FBŠ Všestary - TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons 8:5

Fakta - branky: 17. Skrovný, 21. a 32. Bureš, 24. Píše, 28. Holomek, 49. Macháček, 55. Světlík, 60. Hušek – 10. a 20. Coufal, 34. Žáček, 51. a 53. Martínek. Rozhodčí: Jelínek – Drahný. Vyloučení: 3:4. Využití: 3:1. Diváci: 74. Třetiny: 1:2, 4:1, 3:2.

FbC Hradec Králové B - FLORBAL LITOMYŠL 4:5

Fakta - branky: 4. a 36. Švitorka, 19. Schejbal, 30. Prášek, 36. Švitorka – 12. Lamplot, 33. Stuchlík, 40. Ondráček, 50. Kulhavý, 53. Nonn. Rozhodčí: Picek – Vaňous. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2. Diváci: 51. Třetiny: 2:1, 2:2, 0:2.

Tabulka