Zázemí závodu se připravuje v nádherném prostředí místního lesoparku a nadšení běžci se mohou těšit na pětikilometrové okruhy se startem, cílem i občerstvovací stanicí na „Paradráze“. Pokud si snad někdo netroufne na náročný půlmaraton, může se zúčastnit běhu na 5 nebo 10 kilometrů.

Generální partner, po němž závod nese název, každoročně pro své zaměstnance vypisuje speciální klání, které se běží jako memoriál Tomáše Dutky.

Připraven je také pestrý závodní program pro děti. Předškoláci poběží trať dlouhou 100 metrů, další kategorie jsou odstupňovány následovně: 6 - 8 let: 400 metrů, 9 - 10 let: 800 metrů a 11 - 14 let: 1600 metrů. Na všechny sportovce bude v cíli čekat sladká odměna.

Ti, co si chtějí máknout a přitom se nechtějí účastnit závodu, se mohou zúčastnit pětikilometrové nordic walking s Vitarem. Na všechny potom čeká bohatý doprovodný program a v cíli nebude chybět občerstvení v podobě iontových nápojů, limonád či moku od trutnovského pivovaru.

Jelikož se jedná o terénní půlmaraton, trať se vine po zpevněných lesních cestách, je přehledně označena. Její profil je uzpůsoben tomu, aby jej bez větších problémů zvládli i účastníci z řad širší veřejnosti, kteří se sportu věnují jen pro radost. Kdo tedy zrovna nepatří mezi urputné závodníky, kteří se snaží ušetřit každou vteřinku, může se kochat krásnou přírodou a plnými doušky nasávat nejen čerstvý vzduch, ale i výjimečnou atmosféru závodu.