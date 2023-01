Pro východočeský celek tento kolaps přišel v nejméně vhodnou dobu. Proti Slovance totiž potřeboval domácí tým vyhrát, aby se výrazně přiblížil účasti ve vyřazovacích bojích, v nichž minulou sezonu chyběl. Chybět nejspíš bude i letos, do velké výhody se teď totiž dostal hlavní konkurent. Aby si Kara play off nakonec zahrála, musela by ve zbytku základní části vyhrát o jeden zápasů více než soupeř.