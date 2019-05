Petřikov se v Minsku chystá na Evropské hry

Do zahájení druhých Evropských her v Minsku zbývá sice necelý měsíc, judista Pavel Petřikov však do běloruské metropole zavítal již nyní.

Pavel Petřikov (v bílém) v akci. | Foto: archiv organizátorů

„V dějišti konání jsem teď na tréninkovém kempu. Soustředění potrvá týden. Pak se budu připravovat doma v Hradci Králové a v Praze. Vyrazím ještě na chorvatské Poreče, jinak se mi už moc nikam cestovat nechce,“ prozradil člen Judo Clubu Hradec Králové své plány před startem vrcholného závodu, který je pro judisty zároveň mistrovstvím Evropy. Žádné velké cíle na EH si před sebe nestaví. „Budu se chtít prezentovat především sympatickým výkonem, abych byl spokojený sám se sebou. A když vyhraji co nejvíce zápasů v kuse, tak to bude super,“ říká poklidně. Evropské hry jsou považovány za evropskou olympiádu. Poprvé se uskutečnily v roce 2015, kdy je hostilo ázerbájdžánské Baku. Petřikov se již nějaký čas pere ve váhové kategorii do 66 kilogramů. „Oproti dřívější šedesátce, kdy byl člověk často hodně ve stresu, mám teď menší psychický blok, závodění mě více baví,“ dodává zkušený judista. Přestože má dlouhodobé zdravotní problémy s kyčlí, kvůli čemuž ho často bolí záda, dokáže se s tím vyrovnat po svém. „Musím si chytře dávkovat zatížení, abych mohl fungovat. Absolvuji teď méně závodů, než když jsem byl mladší. A také trénink volím jinak, už se zaměřuji spíše na kvalitu než na kvantitu,“ prozrazuje borec, jenž 20. června oslaví Kristova léta, tedy třiatřicáté narozeniny. Královéhradecký závodník v novém roce absolvoval mezinárodní turnaje v Německu, Rusku a Turecku. Po Evropských hrách by ho měl čekat v srpnu ještě druhý vrchol sezony, mistrovství světa v japonském Tokiu. A co olympiáda 2020? „Takhle daleko zatím nekoukám, je to vzdálené a neřeším to. Mám postupné cíle a krůčky. Prostě kde aktuálně startuji, tam chci uspět. Olympiádu bych případně řešil až tehdy, kdyby se přiblížila,“ odmítá se Pavel Petřikov dívat dopředu. Jeden běží, druhý jede na kole. Netradiční závod již poosmé Přečíst článek › Nominace ČR na Evropské hry - sportovci z regionu

Atletika: Michal Desenský, Vít Müller, David Ryba (všichni TJ Sokol Hradec Králové).



Badminton: Alžběta Bášová (TJ Montas Hradec Králové).



Silniční cyklistika: Jan Bárta, Alois Kaňkovský, Dominik Neumann, Jakub Otruba, František Sisr (všichni Elkov Author Hradec Králové).



Judo: Pavel Petřikov (Judo Club Hradec Králové).



Sportovní střelba: trap – David Kostelecký, Kateřina Janečková; skeet – Tomáš Nýdrle, Martina Skalická (všichni Dukla Hradec Králové).

Autor: Petr Tomeš