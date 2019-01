Hradec Králové - Začátek parádní, ale to bylo ze strany Královských sokolů vše. Pak už se v utkání 18. kola Kooperativa NBL prosazovali více ústecké „Pandy“. Hradec tak středeční domácí utkání s Ústím n. L. prohrál 73:91.

Lubomír Peterka. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Začátek se nám podařil, vedli jsme 11:0. Od 2. čtvrtiny soupeř zlepšil obranu, začal hrát do rychla a přehrávat nás pod košem. Navíc dal 4 či 5 trojek za sebou. V tom momentě naše úsilí opadlo, pak už jsme se nedokázali vrátit do hry. Sluneta nás přehrála a nedala nám šanci, abychom s tím něco udělali. Druhý poločas hosté kontrolovali. Jsem zklamaný, proti takovému soupeři musí zahrát více hráčů z týmu. Někteří nepodali optimální výkon, některým se tolik nedařilo a to prostě nestačilo. Ústí vyhrálo zaslouženě, bylo lepší,“ hodnotil duel kouč hradeckého týmu Lubomír Peterka.