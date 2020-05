Shoot out pro pardubickou Beksu aneb Škranc s Potočkem ovládli střeleckou soutěž basketbalových týmů.

Pardubičtí střelci David Škranc (vlevo) a Josef Potoček zvítězili v soutěži týmů. A co v jednotlivcích? | Foto: archiv oddílu

Výbuch podmořské sopky… Pardubičtí basketbalisté mají ve svém středu dva nevšední střelce. V soutěži týmů „koronavirového“ projektu Shoot out to David Škranc i Josef Potoček plně potvrdili. Nejdříve Beksu (další členové: Michal Svoboda, Kamil Švrdlík, Tomáš Vyoral a Prokop Slanina) vytáhli z posledního místa, aby se s odřenýma ušima dostala do finálové čtyřky. A závěrečný turnaj zcela ovládli. Své střelecké nástroje naladili na finále jednotlivců.