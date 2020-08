„Ve světě se nemůže hrát. Měla by se u nás představit špička v chlapcích i děvčatech. U kluků to je vidět na přihláškách. Mimo vítězů Pardubické juniorky tam figuruje celá první desítka,“ pochvaluje si Miroslav Máslo, ředitel Pardubické juniorky.

Motivace největších favoritů je různá. Dalibor Svrčina by se rád připojil ke kamarádům z juniorské reprezentace Jiřímu Lehečkovi a Jonáši Forejtkovi. První vyhrál předloni, druhý pak v loňském roce, když ve finále zdolal Martina Krumicha. A právě posledně jmenovaný už nechce zažít zklamání.

V dívkách jsou tři horké kandidátky na titul z tohoto mistrovství České republiky staršího dorostu. Brenda Fruhvirtová má o výzvu postaráno. Vždyť v loňském roce nenašla přemožitelku její starší sestra Linda. Musí ale počítat s tuhým odporem Nikoly Bartůňkové a především Lindy Noskové.

Pardubická juniorka se odehrává na antukových kurtech LTC Pardubice Pod Zámkem. Startuje už v sobotu a vyvrcholí finálovými singly příští pátek.

„Vloni jsme udělali zásadní opatření. Prodloužili jsme hrací dobu. Losování jsme posunuli na pátek a v sobotu zahájily boje. Za víkend se odehrálo nejvíce zápasů. Na to chceme navázat letos. V případě, že se nám program naruší kvůli nepřízni počasí, tak budeme mít časový polštář. No a pokud se bude moc hrát venku více dní, tak přesuneme turnaj do haly. Ale podle předpovědi počasí to vypadá, že nám slunce bude letos přát,“ dodává Máslo.

Na koho se těšit?

Očima tenisového odborníka Lukáše Březiny

Dalibor Svrčina (ročník 2002, TK Agrofert Prostějov): jednoznačně největší favorit na zisk titulu. Hraje pestrý tenis, rád tvoří hru a umí si dojít k síti pro volej. Jeho soupeři se budou snažit atakovat druhý servis a výměny rozhodnout během pár úderů. Jinak hrozí, že je rozebere na součástky.

Martin Krumich (2002, TK Sparta Praha): emotivní hráč, který loni došel do finále. Má velice rychlou a šikovnou ruku. Jeho hra je postavená na silném forhendu, který má pod spinem, bekhend má rovnější. Chce diktovat hru.

Brenda Fruhvirtová (2007, TK Sparta Praha): letos všem zamotala hlavu, když porazila Kateřinu Siniakovou. Za poslední rok se zlepšila natolik, že je schopná nejen konkurovat, ale i porazit reprezentantky v kategorii žen. Proto je pro mě největší favoritkou na titul. Ale vydrží třináctiletá dívka vyhrát šest zápasů v sedmi dnech?

Linda Nosková (2004, TK Precheza Přerov): je výborně připravena, zahrála si povedené turnaje žen ve Starých Splavech, Prostějově a Liberci.

Nikola Bartůňková (2006, I.ČLTK Praha): jméno si udělala jméno ve Starých Splavech, kde porazila Lucii Hradeckou. Od té doby podává vynikající výkony, takže pomýšlí na zisk titulu v Pardubicích.