Hoši, děkujeme za Čínu! Pardubická aréna by měla praskat ve švech. A je úplně jedno, že soupeřem českých basketbalistů je v prvním utkání kvalifikace Dánsko. A je úplně jedno, že už mají jistou účast na evropském šampionátu, protože ho zčásti pořádají. Lvi si totiž zaslouží poděkování za své výkony na mistrovství světa v Číně. V pátek ve 20.10 hodin totiž nastává první hromadná možnost jim zatleskat.

„Zájem o basket se u nás po mistrovství světa zvedl. Proto nás těší, že budeme mít skupinu mistrovství Evropy doma. Budeme hrát před našimi fanoušky v Praze. Už do Číny jich přijelo hrozně moc, což jsme ani sami nečekali. A po výkonech na šampionátu očekávám, že to bude podobné, ne-li lepší,“ přemítá pivot Patrik Auda.

Dánsko je basketbalový trpaslík. Do skupiny postoupilo z předkvalifikace.

„Je to velká neznámá. Ještě jsme s nimi nehráli. Určitě by se ale nikdo neměl podcenit. Už v kvalifikaci na svět jsme hráli proti Islandu a tam jsem si myslel, že to bude jeden z těch jednodušších zápasů. Přitom soupeř hrál výborně a byly to těžké zápasy,“ zvedá varovný prst Auda.