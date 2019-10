CDU SPORT ST OSTRAVA - SK Dobré 4:6

Simona ŠLEHOBROVÁ – Aneta ŠIRUČKOVÁ 3:2 (11,-10,9,-4,9), Hana KUBÁTOVÁ – Dagmar ILIEVOVÁ 3:0 (5,4,7), Kristýna MIKULCOVÁ – Zdena BLAŠKOVÁ 3:1 (6,-9,9,9), Hana KUBÁTOVÁ – Aneta ŠIRUČKOVÁ 2:3 (-8,-8,7,5,-4), Simona ŠLEHOBROVÁ – Zdena BLAŠKOVÁ 0:3 (-6,-8,-4), Kristýna MIKULCOVÁ – Dagmar ILIEVOVÁ 0:3 (-10,-8,-7), Hana KUBÁTOVÁ – Zdena BLAŠKOVÁ 2:3 (-10,-8,9,6,-8), Kristýna MIKULCOVÁ – Aneta ŠIRUČKOVÁ 0:3 (-10,-7,-12), Simona ŠLEHOBROVÁ – Dagmar ILIEVOVÁ 3:2 (-9,11,4,-6,8), Kristýna MIKULCOVÁ, Simona ŠLEHOBROVÁ – Aneta ŠIRUČKOVÁ, Zdena BLAŠKOVÁ 1:3 (-7,7,-8,-4).

Neoblíbený soupeř, studená herna s velmi špatnou akustikou a pět diváků. To byla kulisa sobotního večerního utkání ve Frýdlantu nad Ostravicí. A k tomu nevydařený úvod utkání. Prohra Širůčkové s domácí trojkou Šlehobrovou a Blaškové s Mikulcovou se dají považovat za překvapení. Za stavu 3:0 i vzhledem k průběhu prvních zápasů rozdávaly domácí hráčky spokojené úsměvy a na obrat by si asi už nikdo nevsadil. Ale stalo se ! Hostující hráčky se postupně vyrovnaly s prostředím a začaly dokazovat, proč patří na přední místa. K obratu zavelela Aneta Širučková výhrou nad domácí jedničkou Kubátovou. Zdena Blašková nedala šanci Šlehobrové a vyrovnání zajistila po vynikajícím výkonu třísetovou výhrou Dagmar Ilievová proti Mikulcové. A to ještě nebylo vše. Blašková v pěti setech udolala Kubátovou a Širučková ve třech koncovkách setů přehrála Mikulcovou. Hosté tak nyní vedli už 5:3. Dokonalý obrat se nepodařilo dotáhnout Ilievové, když smolně prohrála v pátém setu se Šlehobrovou. „Fialky“ si ale výhru utéct nenechaly a Širučková s Blaškovou ve čtyřhře obrat po třech hodinách završily. Hlavně vůle, touha po vítězství a týmový duch stály za úspěšným výsledkem.

TJ Ostrava KST - SK Dobré 1:6

Ema LABOŠOVÁ – Zdena BLAŠKOVÁ 1:3 (-8,-5,9,-5), Katsiaruna VACHLJAJEVOVÁ – Helena SOMMEROVÁ 0:3 (-6,-10,-13), Jana VAŠENDOVÁ – Aneta ŠIRUČKOVÁ 0:3 (-4,-5,-5), Katsiaruna VACHLJAJEVOVÁ – Zdena BLAŠKOVÁ 0:3 (-5,-7,-2), Ema LABOŠOVÁ – Aneta ŠIRUČKOVÁ 0:3 (-6,-3,-5), Jana VAŠENDOVÁ – Helena SOMMEROVÁ 3:2 (6,-9,9,-11,9), Katsiaruna VACHLJAJEVOVÁ – Aneta ŠIRUČKOVÁ 0:3 (-6,-5,-10).

Nedělní utkání s nováčkem soutěže se od počátku vyvíjelo podle předpokladů. Šanci dostala opět hostující kadetka Helena Sommerová a jednou výhrou přispěla k jednoznačnému vítězství. V aktuální tabulce soutěže je SK Dobré na průběžném třetím místě. Potvrdit toto umístění bude třeba v domácích zápasech s Břeclaví (pátek 11. října od 18 hodin) a Havířovem (v sobotu 12. října od 17 hodin). (jr)