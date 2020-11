Královští sokoli nachází tréninkové prostředí na workoutovém (venkovní posilovna), fotbalovém a víceúčelovém hřišti s atletickou dráhou. Není to asi úplně ono, ale aspoň se takto společně udržují v kondici a pohybovém rytmu (zejména atletika, posilovací a kompenzační cvičení pod taktovkou kondičního trenéra Petra Andrese). Kdo to může říct? Nyní už jenom profesionální sportovní týmy.

Svěřenci trenéra Lubomíra Peterky hráli poslední mač Kooperativa NBL 11. října. Po třech dnech volna se už připravují pouze venku, neboť vnitřní sportoviště byla nuceně uzavřena.

„Pár vrstev navíc, čepice, někdo už i rukavice a makáme. Nevíme, na jak dlouho to bude, ale víme, že to zvládáme,“ shodují se členové extraligového celku a dodávají: „Udržujeme fyzičku a vyhlížíme konec koronapauzy.“ Jenže to se zdá být zatím hodně v nedohlednu.

I proto si Hradečtí zpestří trénink fotbálkem, na který dochází častěji než dříve. Pro trénink basketu bohužel nejsou ve městě vhodná venkovní hřiště, tudíž s balonem v ruce jsou velmi málo.

Hráči také v nelehké době posílají vzkaz nejen fanouškům: „Myslíme na všechny, kdo jsou koronavirem zasaženi, ať už po zdravotní či ekonomické stránce. Posíláme energii i těm, od kterých se vyžaduje extrémní pracovní nasazení. Soupeře teď nemáme my hráči, ale vy fanoušci. Proto jsme teď fanoušky my. Vyhrajte své boje a bitvy, ať se zase brzy ve zdraví sejdeme na zápasech.“