Obránce Filip Hronek se raduje ze svého gólu proti Švédsku. | Foto: ČTK

Osobnost týdne: Filip Hronek, hokejista Hradce

Obránci Filipu Hronkovi se v neděli dostalo velké pocty.

V pouhých třiadvaceti letech vedl na turnaji Karjala hokejovou reprezentaci poprvé v kariéře s kapitánským céčkem na prsou. Den, který si přes prohru bude pamatovat navždy. Výkony hradeckého odchovance zasluhují v poslední době jenom obdiv. Pešánův tah jmenovat ho do odpovědné funkce to jen dokumentuje. Hronek je momentálně výjimečný a pro národní mužstvo svým způsobem nepostradatelný. Ač se proti Rusku jednalo o provizorní řešení, není nikde psáno, že to bylo naposledy. Brzy si podobnou pozici může vydobýt

ve slavné NHL. Schopnosti a charakterové vlastnosti být lídrem rozhodně má.